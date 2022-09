Caso de feminicidio: encarcelan a un sujeto por violencia sexual y asesinato de una mujer de la tercer edad en Antioquia

Este 11 de septiembre, en las horas de la mañana, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de un presunto feminicida. De acuerdo con el ente investigativo, el sujeto capturado habría violentado sexualmente y asesinado a una mujer de la tercera edad, por lo que la tipificación del crimen es feminicidio.

Recordemos que de acuerdo a lo mencionado por Naciones Unidas, el feminicidio: “hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres, y no puede entenderse solo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia, en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas”.

Según los datos presentados por la institución, este crimen se habría presentado el año pasado, pero hasta pasado un año el sujeto pudo ser capturado por las autoridades competentes: “La investigación por este crimen inició el 29 de agosto de 2021, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la víctima con signos de abuso sexual y lesiones en el rostro y la cabeza”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Jesús Gallego Morales, de 31 años, como fue identificado el agresor, habría dejado el cadáver de la víctima al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento Jardín de Tamaná del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, tras ocasionarle la muerte de una forma violenta tras violentarla y golpearla.

“Según el dictamen de Medicina Legal, en el cuerpo de la víctima fueron encontrados residuos que contendrían el ADN de Gallego Morales. Además, se evidenció que la muerte de la mujer fue causada por asfixia mecánica”, puntualizó la institución.

Tras el proceso de captura y la imputación de cargos, el sospechoso no acepto los acargos imputados por el delito de feminicidio agravado. Sin embargo, por decisión de un juez de control de garantías, el Gallego Morales fue privado de la libertad en establecimiento carcelario.

Recordemos que hace unos días, la directora de Feminicidios Colombia, Yamile Roncancio, habló sobre las regiones donde se registran mayormente estos atentados contra la integridad de las mujeres. Entre esas, las tres más violentas son Antioquia, Valle y Atlántico.

La directora mencionó que varios de estos criminales están quedando en libertad por diferentes situaciones que se dan a raíz de manejos irregulares en los juzgados: “Más que impunidad, hay demoras que tienen como consecuencia la libertad por vencimiento de términos de los agresores. En algunos juzgados la variación de las sentencias es degradar de feminicidio a homicidio”, mencionó a La W, Yamile Roncancio.

Otro asunto que nombró la directora de Feminicidios Colombia, es la cantidad de casos en los que las mujeres, actos revictimizantes por parte de fiscales, jueces y funcionarios públicos.

De igual manera, habló sobre las rutas de acción y volvió a resaltar la importancia de tener funcionarios capacitados para que lleven este tipo de casos y brinden un acompañamiento no solamente en las tragedias que terminaron con la muerte de la víctima, sino teniendo acción oportuna en las primeras denuncias para evitar escenarios trágicos.

“Rutas de acción han generado varias, unas que se activan desde el sector salud, desde el sector justicia y supuestamente tiene que trabajar de fórmula articulada. Las rutas existen en papel, pero no están funcionando porque los funcionarios que atienden, por un lado, no tiene la suficiente capacitación y por el otro lado son personas que siguen reproduciendo sesgos sexistas, entonces no importa que tantas leyes crees si las personas que atienden no observan qué es la violencia contra las mujeres y cuáles son esas consecuencias de esas omisiones que pueden llegar a cometer. Piensan que nunca les va a pasar nada a esas mujeres y que fue cuestión de un día y después, cuando vienen los feminicidios, rara vez se demanda al Estado”, indicó la directora Yamile Roncancio.









