Los ‘Hombres a la plancha’ inician gira por toda Colombia

Carlos Montaño, Juan Manuel Medina, Juan Manuel Mendoza, Karol Márquez y Alejandro González. Cortesía

Algunos de los hombres de la farándula colombiana que más admiradoras acogen se unieron hace tres años en un proyecto que ya lleva cuatro temporadas y que próximamente llegará a diferentes ciudades del país con una nueva versión. Se trata de ‘Hombres a la plancha’, un show que está conformado por Carlos Montaño, Karol Márquez, Juan Manuel Mendoza, Juan Manuel Medina y Alejandro González.

A lo largo de estos últimos años interpretando algunas de las canciones insignia de la balada y el género romántico de artistas masculinos, los cinco artistas prepararon una nueva temporada llamada ‘Hombres a la plancha: Noches de Karaoke’, en la que pretenden integrar más al público con una gran pantalla en la que pueden ver las letras de las canciones.

Alejandro González, cantautor y exvocalista de ‘Bonka’, señaló que el proyecto nació cuando cinco amigos decidieron hacer un proyecto similar al de ‘Mujeres A La Plancha’ porque sentían que también debían representarse a los referentes masculinos del género. “Tres años después seguimos trabajando ... ha habido un cambio importante en cómo interpretamos la plancha, nosotros lo vemos desde la nostalgia con muchas canciones que te hacen recordar buenos tiempos”.

Para González, en esta temporada, le tocó el reto de interpretar una canción de una artista femenina, se trata de ‘El Último Adiós’ de Paulina Rubio, “no es un tema de si lo canta un hombre o una mujer, es que es una canción que significa algo para todos”, señaló.

“‘Noches de Karaoke’ lo creamos por la necesidad de involucrar al público, sentíamos un poco lejos a la gente y esto hace que el público cante con nosotros de principio a fin, lo que me parece maravilloso”, reveló Juan Manuel Medina, exintegrante de ‘Mojito Lite’, quien en esta temporada interpreta ‘Hasta Ayer’ de Marc Anthony.

Gracias al éxito de los shows en el Teatro Nacional de Bogotá, que ha sido ‘sold out’, los artistas anunciaron nuevas fechas a nivel nacional. Las fechas, por ahora, están programadas de la siguiente manera:

16 de septiembre - Medellín

1 de octubre - Bucaramanga

14 de octubre - Barranquilla

29 de octubre - Cali

4 de noviembre - Manizales

5 de noviembre - Pereira

El actor caleño, Juan Manuel Mendoza reconoció que el cantar y bailar frente al público lo ha sacado de su zona de confort, pues es más reconocido por sus personajes en producciones como ‘A corazón abierto’, ‘La viuda de la Mafia’ y ‘Floricienta’. Para él, la canción que más disfruta interpretar es ‘Perdóname’ de Camilo Sesto.

“Me saca de mi zona de confort cantar al lado de todos estos monstruos, pero es mi pasión, puedo hacer este show toda mi vida”, señaló Mendoza y celebró ver entre el público a muchos hombres “empiezan todos tímidos, pero a la tercera canción ya están cantando a grito herido”.

Las boletas para estos shows están disponibles a través de mitaquilla.com.co y en el caso de Cali a través de colboletos.com. De hecho, en la capital del Valle del Cauca los cinco hombres se encontrarán en el escenario con el show paralelo conformado por Adriana Botina, Diana Ángel, Laura Mayolo, Diana Hoyos y Verónica Orozco, quienes juntas son ‘Mujeres A La Plancha’, el proyecto que inspiró a estos hombres.

“Somos una respuesta natural a todo el palo que nos estaban dando las ‘Mujeres A La Plancha’, nosotros fuimos a verlas y dijimos ‘esto hay que aclararlo’ y montamos un show para contarle al público que no todo lo malo que pasa en el amor es culpa de los hombres”, explicó Carlos Montaño, integrante de Siam.

Los integrantes de ‘Hombres A La Plancha’ confirmaron a Infobae Colombia que existe la posibilidad de que en el futuro ambas producciones se fusionen y los colombianos puedan ver a los 10 artistas en el escenario cantando juntos.

Al respecto, Juan Manuel Medina detalló que “el 29 de octubre estaremos con ellas en Cali, en la Arena Cañaveralejo, y presiento que esa noche van a haber sorpresitas”. Carlos Montaño agregó que “esa idea está, nos parece espectacular hacer un show mixto y estamos de cuadrar tiempos ... es un plan a futuro y hay muchas canciones para hacer en pareja”.

Karoll Márquez, actor y cantante que en esta temporada que interpreta ‘Solo importas tú' de Franco de Vita señaló que, contrario a lo que muchos podrían pensar, creció en Cartagena escuchando este tipo de canciones y por ello interpretarlas ahora no es un problema para él, que lleva todo el sabor del baile en el escenario. “Yo soy un artista pop, la ‘plancha’ es el pop de antaño, entonces por el contrario me siento muy a gusto cantándolas, esta canción me recuerda mi infancia y es de un artista que ha influenciado mi carrera”.

El show tiene un repertorio muy variado, más allá de Camilo Sesto y Jose Luis Perales, los artistas se han enfocado en incluir canciones de Ricardo Montaner, Proyecto Uno, Menudo, Marc Anthony y hasta Jessi Uribe. Además, en esta temporada entra en escena una canción de Paulina Rubio.

