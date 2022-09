¿Gustavo Petro no puede sostener su propia sombrilla? Contradictores reprochan críticas a esposa de Iván Duque

Algunos cibernautas han compartido fotografías del mandatario siendo cubierto por sombrillas en diversas actividades.

Un extraño debate surgió este viernes 9 de septiembre en las redes sociales con respecto a una serie de fotografías en las que se ve al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en diversas situaciones y con un común denominador: una persona sostiene un paraguas para él y lo cubre de la lluvia o el sol.

La primera fotografía fue compartida por el equipo de prensa de la Presidencia de la República, a propósito de la visita que hizo el mandatario este jueves 8 al municipio de San Luis, en el departamento de Atlántico, para hablar con los alcaldes y líderes comunitarios aledaños a las obras del Canal del Dique. En la fotografía se ve a Petro en un mirador a la orilla del río Cauca, con sus ojos fijos en el horizonte y las manos entrelazadas, luciendo una gorra de la Armada Nacional. Junto a él se ve una mano que sujeta una sombrilla para él.

Gustavo Petro en el sur del Atlántico, en una visita oficial. Crédito: Presidencia

La abogada y militante del partido uribista Centro Democrático Ana María Abello no desperdició la oportunidad para cobrar que el mandatario no esté siendo criticado por tener a una persona sosteniendo una sombrilla para él. “—¿Por qué no sostienes tu propio paraguas? —Cambio climático”, escribió la militante e influenciadora junto con la fotografía.

Después de todo, las redes sociales criticaron con dureza cuando a la exprimera dama de la nación María Juliana Ruiz, una mujer policía la cubrió con una sombrilla mientras asistía a la posesión de su esposo, el expresidente —también uribista— Iván Duque Márquez, el 7 de agosto de 2018. El evento se organizó a cielo abierto y una fuerte lluvia con viento cayó sobre los asistentes, que sostuvieron sus propias sombrillas para seguir viendo el evento desde sus asientos. Todos, excepto Ruiz.

María Juliana Ruiz, protegida de la lluvia por una policía. Crédito: Colprensa.

Abello no detuvo allí su crítica oportuna y constructiva contra Petro. Luego de compartir la foto tomada este jueves, añadió otras dos y un emoji de guiño, para añadir picante a su suspicaz publicación.

Una de ellas data de 2011, cuando el hoy presidente era el candidato más opcionado a la Alcaldía de Bogotá. La fotografía lo muestra repartiendo su programa de gobierno por las calles del centro de la ciudad, mientras otra persona sostenía un paraguas para él.

Gustavo Petro en 2011, repartiendo volantes de su aspiración a la Alcaldía de Bogotá

La otra fotografía fue tomada meses después, el primero de enero de 2012, cuando Petro ganó la contienda electoral por la Alcaldía de Bogotá y estaba en su ceremonia de posesión, dando un discurso. Sobre la tarima ubicada en la Plaza de Bolívar brillaba el sol de mediodía, justo como ocurrió diez años después, cuando fue su turno de asumir como presidente. Para evitar que le lastimara los ojos mientras hablaba, un policía sostuvo una sombrilla para Petro.

Gustavo Petro en su posesión como alcalde de Bogotá, en enero de 2012

Algunos cibernautas recriminaron que el presidente del cambio se valga de otras personas para sostener su sombrilla, mientras criticaron justo eso cuando lo hizo María Juliana Ruiz. No obstante, otros usuarios compartieron el otro ángulo de la fotografía. Quien sostenía la sombrilla de Petro en esta oportunidad era su primogénito, Nicolás Petro Burgos, que lo acompañó durante su recorrido.

Nicolás Petro Burgos sostiene la sombrilla de su padre en visita al Caribe colombiano.

