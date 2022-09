James Rodríguez y las opciones que le quedan para salir del fútbol de Catar

El colombiano queda con pocas opciones para salir del fútbol de Catar. Foto: Colprensa

La situación no es fácil para James Rodríguez. Al colombiano se le acaban las opciones para salir del fútbol de Catar y regresar a Europa, pese a los rumores la última puerta que se cerró fue la del Galatasaray, club al que lo vincularon recientemente pero que finalmente lo terminó descartando. Mien tras esto sucede su situación en Al Rayyan no es la mejor y los aficionados del equipo ya se lo hacen saber.

El presente de James Rodríguez no es el mejor, las lesiones le han impedido consolidarse en Al Rayyan y en la pasada temporada solo disputó 14 partidos, marcó cinco goles y realizó seis asistencias. El jugador de la selección Colombia no disputaba un partido oficial desde el pasado mes de marzo y hasta el pasado miércoles 7 de septiembre pudo volver a jugar y estuvo 20 minutos en cancha.

Parece que las opciones a James se le están terminando, pese a que estuvo involucrado por la prensa en clubes de Europa como Milan, Roma, West Ham, Aston Villa y Valencia, entre otros, así como a algunos clubes de la MLS y de Brasil, pero ninguna de estas opciones se pudo concretar. De acuerdo con algunas versiones de personas cercanas al jugador, el gran objetivo de James es dejar el club catarí en este mercado de pases.

También puede leer: James Rodríguez pasó de estar casi confirmado por Galatasaray a ser duda en el mercado de fichajes

El futbolista colombiano lleva seis meses sin jugar con Al-Rayyan. (Diseño a partir de fotografías: Jesús Avilés/Infobae).

Las opciones de James para salir del Al Rayyan se acaban

El presente del ‘10′ no es el mejor a nivel deportivo ya que no ha tenido continuidad y las lesiones parecen ser muy frecuentes en el colombiano, a esto se suma su alto salario y el valor de su transferencia, siendo estas las razones que le han impedido ubicarse en otro equipo, Su salida al fútbol de Catar no fue tan fructífera como él esperaba y ahora el jugador espera poder volver a Europa.

Aunque el cierre del mercado ya está finalizado en la gran mayoría de países de Europa, incluyendo a las cinco grandes (España, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra), el exjugador del Real Madrid aún tiene dos opciones para volver al viejo continente, Portugal y Grecia.

Esto le puede interesar: Este es el jugador español que se quedó con el cupo que quería James en el Galatasaray

El mercado de fichajes en Grecia cierra el próximo 15 de septiembre y aunque no es una de las ligas más competitivas de Europa, cuenta con la presencia de algunos clubes con mucha historia como es el caso de Panathinaikos, Olympiacos, PAOK, AEK, entre otros. Algunos de estos se encuentran compitiendo en competencias europeas y podrían ser una buena opción para el ‘10′ colombiano.

Por el lado de Portugal, hace algunas semanas se habló de un posible regreso a Porto, club con el que militó por tres temporadas y en el que destacó como uno de los mejores de la plantilla. La Liga NOS es una competición que el colombiano conoce a la perfección y cuenta con equipos de gran nivel como los Dragones, Benfica y Sporting de Lisboa.

Las otras opciones que parecen menos claras pero igual se presentan en el panorama de Rodríguez para el futuro son las ligas de Serbia (15 de septiembre), Ucrania (22 de septiembre) e Israel (28 de septiembre)

SEGUIR LEYENDO: