Estas son las horas en las que más crímenes se cometen en Colombia

(Sergio Acero/Colprensa)

De acuerdo con el más reciente reporte del Reloj de la Criminalidad III, para el primer semestre de este año, ocho de los once delitos más recurrentes en Colombia ocurrieron entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m. La entidad, que muestra las horas en las que más ocurren este tipo de situaciones, comentó que el hurto de celulares y motocicletas, por ejemplo, ocurrieron con mayor frecuencia entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m., mientras que los homicidios comunes entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m.. Por el otro lado, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales y los hurtos a residencias y a establecimientos de comercio, entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m..

Según la investigación, que es realizada anualmente por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), cada hora se registran 18 hurtos de celulares en el país. Para el primer semestre de este año, ese delito en particular tuvo un aumento del 6%. Mientras que en 2021 se registraron 72.798 casos, cerca de 404 hechos diarios, 17 por hora, en 2022 se registraron 77.136, es decir, 429 casos diarios o, en promedio, 18 por hora. Este crimen, dice el estudio, ocurrieron de manera más frecuente durante los viernes y los sábados.

El robo de teléfonos móviles ocurrió con mayor frecuencia entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m., siendo las franjas de 8:00 p.m. a 8:59 p.m. y de 6:00 a.m. a 6:59 a.m. las más graves. A estas cifras se suma que en el 24% de los robos se utilizaron armas de fuego y en el 19% armas blancas.

El robo de motocicletas presenta una cifra todavía más preocupante. Cada quince minutos, dice el estudio, se roban una motocicleta. Para el primer semestre de 2021 se presentaron 16.103 robos, es decir, 89 casos o 1 cada 16 minutos. Para esa misma época, pero del año en curso, hubo 17.402 robos, o sea, 97 casos diarios o 1 cada 15 minutos. Esto significó un aumento del 8%. Este tipo de crimen, destaca el análisis, se dio con mayor frecuencia entre las entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m., siendo el tiempo entra las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m. el más peligroso. El 27% de estos delitos fueron ejecutados con arma de fuego y el 19% con llaves maestras. La Policía Nacional destacó que este delito ocurrió con mayor frecuencia los miércoles.

Por el otro lado, destaca el reporte del Reloj de la Criminalidad III, durante la primera parte del año se contabilizaron 6.617 homicidios. Esto, en otras cifras, deja ver que fueron 37 hechos diarios o un asesinato cada 39 minutos. En el 76.8% de los actos violentos se hizo uso de armas de fuego y en el 17.9% armas blancas. Los asesinatos, argumentan las cifras, se dieron entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m., entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m. y entre las 9 p.m. y las 9:59 p.m.. Los días más comunes en los que ocurrieron este tipo de delitos fueron los sábados y los domingos.

Archivo

En lo que respecta a delitos sexuales, se reveló que hubo una disminución en el número de estos hechos, un 7,9% menos que el año pasado. Para el primer semestre del 2022, la hora en la que más se cometió este tipo de violencia fue hacia la media noche. Entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m. se presentaron 329% más agresiones de este tipo. Así mismo, se destaca ocurrieron casos como este en las franjas de 8:00 a.m. a 8:59 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:59 a.m. Para la primera parte del año 2021, se registraron 17.383 hechos; 97 incidentes diarios aproximadamente o 1 cada 15 minutos. En lo que va de este año, por el otro lado, ocurrieron 16.005 hechos de este tipo, es decir, un promedio de 89 casos diarios o 1 cada 16 minutos.

El estudio destacó también que el 70% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres. Según la Policía Nacional, este año ocurrieron 68.217 hechos, un promedio de 379 sucesos diarios o16 por hora. El año pasado, hubo un 9% menos, pues fueron 62.340 incidentes, 346 casos al día o 14 por hora. Según el informe, este tipo de delitos se cometieron en tres franjas horarias: entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 10:00 a.m. y las 10:59 a.m. y entre las 3:00 p.m. y las 3:59 p.m.. Los domingos ocurrieron el 33% de estos hechos y en un 31% en los casos reportados se usaron armas contundentes.

Las lesiones personales, al igual que la violencia intrafamiliar, se dieron con mayor frecuencia los domingos. La Policía Nacional destacó que este año se dieron 55.779 lesiones en todo el territorio nacional, es decir, un promedio de 310 sucesos diarios o 13 por hora. El año pasado fueron 48.565 hechos, 270 eventos diarios u 11 por hora. Estos hechos ocurrieron: entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m. y entre las 8 p.m. y las 8:59 p.m..

ARCHIVO

Los robos a residencias se dieron con mayor frecuencia entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m., particularmente, entre las 10:00 a.m. y las 10:59 a.m. y entre las 2:00 a.m. y las 2:59 a.m. El año pasado fueron 15.953 robos a residencias, 89 casos diarios o 1 cada 16 minutos. Este año ocurrieron 14.456 saqueos, 80 casos diarios o 1 cada 18 minutos. Este año, a su vez, ocurrieron 17.168 hurtos a establecimientos de comercio, 95 casos cada 24 horas o 1 cada 15 minutos. En el primer semestre de 2021 hubo 22.158 hurtos al comercio de Colombia, un promedio de 123 diarios o 1 cada 12 minutos.

Continuando con la modalidad de hurtos, durante el primer semestre de 2022 ocurrieron 17.168 hurtos a establecimientos de comercio, es decir, en promedio, 95 casos cada 24 horas o 1 cada 15 minutos. Estas cifras evidencian una reducción del 23% en comparación con lo reportado en el primer semestre de 2021, en vista de que ocurrieron 22.158 hurtos al comercio de Colombia, un promedio de 123 incidentes diarios o 1 cada 12 minutos. Estos ocurrieron entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 8:00 a.m. y las 8:59 a.m. y entre las 10:00 a.m. y las 10:59 a.m. Ocurrieron con mayor frecuencia de lunes a viernes.

Teniendo en cuenta lo investigado por la CEJ, la extorsión, los hurtos a personas y de bicicletas también tuvieron variaciones. Según la Policía Nacional, a corte del 30 de junio de 2022, se perpetraron 4.546 extorsiones (en promedio, 25 casos cada día o 1 cada 57 minutos), entre las 10:00 a.m. y las 10:59 a.m. El hurto a personas, para este año, tuvo 148.709 casos, 826 casos por día o 34 por hora, entre los viernes y sábados, particularmente. Este año se presentaron 6.737 hurtos de bicicletas, 2.431 casos menos que el 2021. Son, entonces, 37 casos por día, o 1 cada 38 minutos.





SEGUIR LEYENDO: