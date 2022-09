Ella es la nueva directora del DANE, en remplazo de Daniel Oviedo: Piedad Urdinola

Piedad Urdinola, nueva directora del DANE | FOTO: Vía Twitter

Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó a la nueva directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, quien es profesora de economía y especialista en demografía latinoamericana.

Según la página web de Piedad Urdiola, la nueva funcionaria es economista de la Universidad de los Andes, y tiene un doctorado y maestría en demografía, Universidad de California (Berkeley), en Estados Unidos.

Ha sido profesora de la Universidad de Stanford dentro del programa de Biología Humana, fue docente en la facultad de estadística de la Universidad Nacional de Colombia, y enseñó Economía colombiana, Macroeconomía I y Introducción a las Ciencias Económicas en la Universidad de Los Andes.

La nueva directora del DANE -según presidencia de Colombia- quedará al frente de DPS (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social), y Procolombia; la profesional tomará el cargo la otra semana.

La nueva directora del DANE tiene como desafíos el ajuste poblacional de la población afrocolombiana que le trajo tantos problemas Oviedo, porque reducía drásticamente esta población minoritaria en el país. Seguir articulando con el Gobierno Nacional el Catastro Multipropósito que ayudará a implementar la Reforma Agraria sobre los latifundios y terrenos improductivos. Además, adelantar el censo sobre identidad de género y sexualidad (Registro Voluntario para la Visibilidad de la Diversidad Sexual y de Género en Colombia), algo que Oviedo estuvo promoviendo en la última marcha del Orgullo en Bogotá.

En contexto: Juan Daniel Oviedo acompañó la marcha del Orgullo LGBT+ en Bogotá

Los motivos por los que Juan Daniel Oviedo declinó seguir como director del DANE

María Jimena Duzán entrevistó a Juan Daniel Oviedo, director saliente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para su cuenta de Spotify llamada “A fondo” en la que la cabeza visible de esta entidad afirmó que se encontraba ilusionado por poder trabajar con el gobierno de Gustavo Petro, luego que su nombre sonara tan fuerte para seguir siendo el director de DANE, pero los reparos por parte del grupo de empalme.

Una vez Gustavo Petro ganó en segunda vuelta las presidenciales, contra el ahora senador Rodolfo Hernández, tuvo una reunión telefónica con Oviedo para definir su permanencia en el DANE, pero “la manzana de la discordia fue el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) que entre sus funciones tiene que medir o contabilizar cuantas tierras hay sin sembrar o cuántos terrenos validos se encuentran en el país y el encargado de hacer los catastros, que establece el valor de las propiedades tanto en la ciudad como en el campo.

La visión que tenía Juan Daniel Oviedo de cómo se debería actualizar el catastro multipropósito en las zonas rurales del país era muy distinta a la que tiene pensado Gustavo Petro y su equipo de trabajo.

“Ese planteamiento de los acuerdos de actualización del catastro implicaría -en termino de recursos- (una inversión) que ronda los cinco billones de pesos; hagamos el supuesto que aparece ese dinero y actualizamos la información catastral, eso en 5 años (que es la vida útil de esa información) puede completamente desactualizarse. Además, es una inversión que es necesario hacerla de un solo golpe, también se deben establecer los mecanismos para que -en el tiempo- esta información siga actualizada”

Además, Oviedo señaló que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no tiene los recursos humanos para hacer y -además- saldría más caro si el censo para el catastro multiproposito lo hacen ellos directamente y no -como lo propone el director del DANE- lo descentralizan y lo dejan a cargo de diferentes concesiones a lo largo del país.

“No se podría hacer a través del IGAC en tan solo un año porque no tenía las capacidades institucionales para hacerlo por eso el país debería disponerse a tener diferentes vehículos o brazos para poder hacer esa tarea de actualización (...) y se descubre que las concesiones permiten que hayan múltiples actores” afirmó Oviedo.

Es por eso que Oviedo proponía las concesiones no solo para que el trabajo del censo catastral multipropósito se hiciera más rápido, sino que abaratar los costos, algo que no puede hacer el IGAC por ser una función pública, además, se buscaba que esa información fuera útil para cosas diferentes que para el impuesto predial, como saber quien habitaba estos predios, en qué condiciones lo tienen y si se está aprovechando o no, entre muchas más preguntas.

SEGUIR LEYENDO: