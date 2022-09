Procuraduría confirma que, de momento, Álex Flórez no será suspendido de su cargo como senador

Álex Flórez, polémico senador del Pacto Histórico, enfrenta una nueva controversia en su prontuario. Foto: tomada de Twitter.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, Álex Flórez no será suspendido ni apartado de su cargo como senador por ahora tras el escándalo protagonizado en Cartagena el pasado 2 de septiembre. Sin embargo, Margarita Cabello, jefa de este ministerio público, indicó que sobre el legislador del Pacto Histórico cursan otras tres investigaciones por actos disciplinarios.

Cabello Blanco también afirmó que, por el momento, no se le interpondrán medidas cautelares al congresista y ello dependerá de cómo se comporte en el futuro, pues “la medida de suspensión implica la posible prevención con indicios fuertes de que se va a seguir reiterando en la conducta”, manifestó la funcionaria este miércoles 7 de septiembre. En ese orden, si vuelve a incurrir en otra falta similar a la presentada en la ciudad amurallada, podría ser apartado de su cargo.

Vale indicar que en la madrugada del pasado 2 de septiembre, Flórez Hernández amedrentó a varios policías tildándolos de “asesinos” mientras entraba a un hotel en avanzado estado de embriaguez y con la compañía de una trabajadora sexual. En ese sentido, la procuradora señaló que una posible suspensión de su cargo como senador por el Pacto Histórico dependerá “de que veamos cómo va ocurriendo procesalmente la situación del senador como sujeto disciplinable, y ahí iremos viendo” y reiteró que por ahora no se ha ordenado una medida cautelar, pues eso dependerá de su actuar como funcionario.

Sumado a eso, el órgano de control ordenó el traslado de las pesquisas existentes contra Flórez entre 2021 y 2021, cuando ejerció como concejal de Medellín y que reposan en la seccional Antioquia. Cabe señalar que sobre el legislador existen varias denuncias por ataques contra otros colegas y violencia de género, situaciones que han desencadenado en críticas al punto de pedir la renuncia a su curul.

Al respecto, hace varios días Flórez Hernández fue entrevistado en Blu Radio, y allí manifestó que si vuelve a protagonizar un escándalo similar, renunciaría a la vida política.

“Tarjeta roja. Si llego a tener un nuevo episodio de estos, renuncio a la política. Me retiro de la política si vuelvo a estar en un episodio de estas características. He hecho una promesa para el país. Esto no va a volver a pasar”, expresó ante el medio citado.

Adicionalmente, el senador pidió disculpas y se retractó de lo que dijo en el mismo medio, cuando indicó que él no había sido elegido para dar ejemplo: “Quiero pedirle disculpas a todo el mundo: a la Policía, a sus familias, a los uniformados con los que conversé en privado y en público. Además, con los miembros de la institución, a los trabajadores del hotel con quienes conversé y les agradezco la formalidad. En la entrevista, en vez de aceptar mi error, lo negué. Ruego disculpas”, agregó Flórez.

El martes 6, el senador de la bancada de gobierno le envió una carta al presidente de la corporación, Roy Barreras, para que le fuera otorgada una licencia no remunerada con el fin de cumplir una incapacidad médica por 15 días debido a una “enfermedad general”, como sugiere la fórmula publicada en redes sociales.

