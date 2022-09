Cerca del 60 % de los empresarios de Bogotá esperan que las ventas sigan creciendo en lo que resta de año

Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios, en Bogotá, Colombia. Julio 11, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

A través de la Encuesta de Ritmo Empresarial, se reveló que el 58% de los empresarios de Bogotá y la región esperan que las ventas sigan creciendo en lo que resta del año. Durante el primer semestre del 2022, las ventas aumentaron en un 23% para la capital del país, y a nivel nacional en un 22%.

Uno de los segmentos analizados fueron las exportaciones, entre enero y junio del presente año se presentó un incremento de cuatro puntos porcentuales. Según la medición con respecto al año anterior pasó del 7% al 11% al porcentaje de empresas que exportó.

“Este nivel de exportaciones significa un porcentaje muy superior al registrado a nivel nacional que fue 5.1%. Los principales destinos son: EE.UU., Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Panamá, Alemania y Costa Rica”, relató la entidad.

Dentro de la encuesta se logra observar que, entre enero y junio de este año el empleo se dinamizó, pues en este período de tiempo subió 10 puntos porcentuales, hasta un 20%, porcentaje de empresas que sostuvo incrementar el número de sus trabajadores en Bogotá. Por otra parte, a nivel nacional el 14% de las empresas añadieron que el número de trabajadores aumentó.

Con respecto a la inversión, se mostró un camino de crecimiento. En el primer semestre de esta 2022 aumento un 22% el porcentaje de empresas de Bogotá, que realizaron inversiones en maquinaria o equipos para ampliar su capacidad productiva, a nivel nacional este indicador fue de 27%.

Otro factor que se evalúo dentro del informe fue la transformación digital. En la capital del páis, el 59% de las empresas aseguró que se encuentra en proceso o ya reallizó este cambio digital; por lo que a nivel nacional tocó la cifra del 52%.

Asimismo, los empresarios en Bogotá pronunciaron que tienen interés en transformarse digitalmente, sin embargo, no saben cómo hacerlo. De ellos, el 13% lo considera importante, pero todavía no lo ha implementado, y el 10% no ha revisado el tema.

Gustavo Bolívar les pidió a los empresarios “no llorar tanto” por la reforma tributaria

En el contexto de los discursos que se puedan emitir alrededor de la reforma tributaria del Ministerio de Hacienda, el senador del Pacto Histórico, partido de Gobierno, Gustavo Bolívar envió un mensaje a los empresarios, el cual, antes de lanzar las palabras dijo que esperaba que no se enojaran: “Como empresario le digo a los empresarios: no lloremos tanto”, escribió en el tuit que iba acompañado de un video que contenía el mensaje completo.

“Yo he estado en los dos estados, yo he sido pobre y hoy tengo una situación económica favorable. He estado en las dos capas de la sociedad y he visto como nos sobra plata para comprar cuadros de 80.000 dólares, de 30.000 dólares, rico todos esos gustos, excelente que los haya y no es que seamos enemigos de los ricos, de hecho Colombia es uno de los países que menos ricos tienen Latinoamérica. Si aquí hubiera más ricos, hoy no habría tanta pobreza”, estas palabras antecedieron el mensaje que envió Gustavo Bolívar a los empresarios.

“Empresarios los necesitamos solidarios. Voy a decirles unas palabra, que no se vayan a ofender: no lloren tanto, no lloremos tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo adicional porque hay gente hoy que no tiene un peso en su bolsillo y no tiene ni siquiera una papa en la nevera”, dijo el senador Gustavo Bolívar.

SEGUIR LEYENDO: