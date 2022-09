Integrantes de “Puerto Resistencia” aseguraron que el gobierno Petro los dejó de lado

El gobierno entrante buscaría la liberación de los miembros de la Primera Línea, quienes fueron capturados en el marco del Paro Nacional 2021. Foto: Colprensa

Recientemente, en audiencia pública, se llevó a cabo la Comisión accidental de garantías y de Derechos Humanos (DD.HH.) donde el tema central fue los jóvenes que fueron capturados en las protestas del mes de mayo de 2021 (Paro Nacional) y la “criminalización de las protestas en Colombia”, a esta asistieron los familiares de los arrestados, líderes de la Primera Línea y varias oenegés.

En esta audiencia hubo varios pronunciamientos de líderes de diferentes grupos de protestas, como es el caso de Fabián Trujillo, quien es uno de los líderes de Puerto Resistencia en el Valle de Cauca, quién pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, que no los dejara solo en este proceso con la justicia.

“Con todo el respeto del Gobierno actual, que sabemos que está muy nuevo todavía, sentimos que nos están dejando solos en nuestro proceso, porque fuera de los presos políticos que tenemos en este momento, también tenemos otro problema que es la persecución; estamos siendo perseguidos un grupo de compañeros desde Puerto Resistencia”, señaló en primera instancia.

Trujillo señaló que no han recibido ningún mensaje del nuevo Gobierno Nacional y piden que el cambio que se prometió sea para todos, uno para algunos pocos.

“Estamos colocando las demandas, haciendo todo lo que nos dicen, pero no nos ha llegado ninguna palabra ni siquiera de aliento del nuevo Gobierno (...) Este es un llamado de atención para que no se olviden de la gente; el trabajo y el cambio eran para todos, no solo para unos”, dijo Trujillo.

Sobre la criminalización de las protestas y los protestantes que participaron en el Paro Nacional el año pasado (2021), uno de los líderes de “Resistencias Cali”, señalan que no son vándalos, solo son la voz en contra la corrupción y desigualdad en el país, y que son jóvenes que quieren salir adelante.

“No somos vándalos. Somos personas con ganas de salir adelante, que alzamos la voz en contra de la desigualdad, la corrupción y el mal manejo por parte del Gobierno. ¿Por qué (se denominan) resistencia? Porque hemos resistido al miedo, al hambre y a la falta de oportunidades, y resistimos construyendo tejido social”, señaló este líder.

Familiares y amigos de los protestantes que fueron capturas insisten que los jóvenes que están en detenidos se les de la categoría de “presos políticos”, por ende piden a la comisión seguir con las investigaciones que permita jurídicamente la liberación de los protestantes.

ONU afirma que protestantes de la Primera Línea están siendo estigmatizados

El pasado viernes 2 de septiembre jóvenes de la Primera Línea se reunieron con el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria y el presidente de la tercera comisión del Senado Gustavo Bolívar, para hablar sobre las garantías y derechos de las personas capturadas. Este lunes 5 de septiembre se realizó la primera Comisión Accidental con miembros de la ONU.

A partir de las 2:00 p. m. se llevó a cabo la audiencia de la Comisión Accidental para la verificación de garantías y derechos humanos de las personas capturadas en el marco de la protestas de 2021.

En medio de sabotajes por parte de internautas en la trasmisión de la audiencia pública en el Congreso, sobre la llamada criminalización de la protesta, la ONU tomó la vocería al darse cuenta que los jóvenes de la primera línea estaban siendo estigmatizados.

La audiencia, que se realizó a partir de las 2:00 p.m., en el Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República, tuvo como objetivo socializar el plan de trabajo de la Comisión Accidental y, sobre todo, proponer un debate ciudadano y legislativo en torno a los conflictos generados en el marco de la protesta social.

La llamada Primera Línea nació con el objetivo de ser, como su nombre lo indica, el primer grupo de defensa en las protestas para enfrentar al ESMAD. Sin embargo, las autoridades han relacionado a sus integrantes con la posible comisión de delitos.

SEGUIR LEYENDO: