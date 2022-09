Cierres y cambios en los paraderos de TransMilenio por obras de extensión de la avenida Caracas hacia el sur

Bogotá: cierres y cambio de paraderos por obra de la extensión Caracas Sur. FOTO: TransMilenio

Desde el mes de septiembre, se presentan cambios en algunos paraderos de alimentación al sistema de TransMilenio, en el barrio Molinos.

- Cambio de zona de descenso y ascenso de rutas alimentadoras con validación a bordo 4-1 (Bochica), 4-2 (Diana Turbay) y 4-3 (Molinos II), a la nueva zona de alimentación, con habilitación parcial.

- Zona de descenso y ascenso: la parada central será habilitada para las rutas 4-1(Bochica) y 4-3 (Molinos II) y la parada norte para la ruta 4-2 (Diana Turbay) y la parada sur descenso.

La primera parada de la ruta 4-2, Diana Turbay, correspondiente a la cenefa 127A12, se habilitará nuevamente sobre la calle 50A Sur.

De otra parte, a partir de este 5 de septiembre y hasta el próximo 17 de noviembre habrá cierre parcial de la calle 50B Sur entre carreras 5R y 5Z, con el fin de desarrollar obras en la red pluvial de este tramo. La circulación peatonal y en bicicleta será por los senderos demarcados.

Esta obra, según indican desde la empresa de transporte público, beneficiará a más de 850 mil personas de las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Usme, quienes al culminar la obra contarán con una vía adecuada con 2 carriles para uso de TransMilenio y 2 carriles mixtos en ambas calzadas.

“Este será un corredor más amplio, seguro y organizado para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público y privado. En total, se están construyendo 4,2 kilómetros de vía, 3,5 kilómetros de ciclorruta y 63.000 metros cuadrados de espacio público”, indicaron desde comunicaciones de Transmilenio.

<b>Servicio alimentador 6-7 San Joaquín tendrá una parada adicional</b>

Para el beneficio de los usuarios de localidades como Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme, desde el lunes, 5 de septiembre, el servicio alimentador 6-7 San Joaquín, tendrá una parada adicional en la Carrera 17ª con Calle 81C sur.

El nuevo servicio alimentador tiene como destino el Portal El Tunal y presta sus servicios de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 12:30 a.m., y domingos y festivos, de 4:00 a.m. a 11:30 p.m.

“Recomendamos a los usuarios planear su viaje y ver recorridos en tiempo real desde nuestra aplicación TranMiApp; también consultar más información en www.transmilenio.gov.co”.

Así mismo, desde comunicaciones de Transmilenio recuerdan que pueden personalizar la tarjeta tullave para recibir beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable. Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web, a través de www.tullaveplus.gov.co.

<b>Información importante para movilizarse en el sistema de transporte público de Bogotá</b>

Horarios del servicio De Lunes a Sábado de 4:30 a 10:00 p.m. Domingos y Festivos de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. Es importante aclarar que siempre contarán con rutas zonales del SITP durante los horarios habituales para que puedan llegar a su destino.

- Cicloparqueaderos en adelante, Biciestaciones: Es un servicio gratuito de espacios que ayudan a los ciclistas a dejar sus bicicletas en lugares seguros y que además se conecten directamente con el Sistema TransMilenio.

TRANSMICABLE

Inició su operación a finales del 2018 y se presentó como un modelo de movilidad y desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del sector, disminuyendo los tiempos de desplazamiento a solo 13 minutos.

¿Cómo funciona TransMiCable?

Son 163 cabinas con capacidad para 10 pasajeros las que están en constante movimiento para que 3.600 pasajeros hora/sentido sean los que puedan disfrutar de este servicio.

ESTACIONES DE TRANSMICABLE

Horarios de servicio de TransMiCable:

De Lunes a Sábado de 4:30 a 10:00 p.m. Domingos y Festivos de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. Es importante aclarar que siempre contarán con rutas zonales del SITP durante los horarios habituales para que puedan llegar a su destino.

