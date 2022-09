Benedetti contradice a ministra de Minas para presionar que se le compre gas al régimen de Maduro

Benedetti estaría contradiciendo a ministra de Minas para presionar que se le compre gas al régimen de Maduro. (Foto referencia: REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Sobre la posibilidad de importar gas natural desde Venezuela, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres ha mantenido una posición radical y dijo que no es la prioridad del Gobierno, pues el foco es la intensificación de producción de las energías renovables. La persona “directamente más afectada”, y que no ha escatimado en ocultar su intención de que se le compre gas a Venezuela es Armando Benedetti, el actual embajador de Colombia en Venezuela.

Benedetti se empeñó en contradecir lo que piensa Vélez sobre las reservas de gas en Colombia, y en entrevista con Semana dijo que: “Se equivoca la ministra, hay que hacerlo desde ya, hay que prever para guardar, siete años no es nada”, sentenció Armando Benedetti.

Aunque en las declaraciones de Vélez Torres, en su momento, ella reconoció que el gas natural es uno de los energéticos fundamentales para el proceso de Transición Energética, por lo que se van a priorizar los más de 170 contratos de exploración y producción que hay firmados hoy en día.

En la misma entrevista que Armando Benedetti sostuvo con Semana, manifestó que: “es necesaria porque nuestro país se quedará sin gas en los próximos siete años. Ellos ya tienen el gasoducto que sale del propio golfo de Maracaibo. Ellos ya tienen la explotación, un gasoducto, solamente habría que buscar unos 30, 40 kilómetros para que se pueda empezar a comercializar desde Colombia”.

Esta es la posición del embajador de Colombia en Venezuela, aunque la ministra tiene la mirada puesta en la transición energética: “Vamos a acelerar la transición energética en Colombia, pero eso no quiere decir que se va a sacrificar la seguridad energética. Impulsaremos la descarbonización de la industria para migrar hacia un modelo que no dependa de las industrias extractivas. Por esta razón, anunciamos que impulsaremos y apoyaremos el desarrollo de los contratos vigentes para mantener la autosuficiencia y el abastecimiento a los más de los casi 11 millones de familias colombianas que hoy tienen mejor calidad de vida gracias a los beneficios del gas natural”, aseguró la Ministra Vélez Torres.

En otros temas en los que Benedetti entregó detalles a Semana, el embajador reveló una tentativa fecha para la normalización de las relaciones de Colombia con Venezuela: “mis cálculos no funcionan porque yo soy bastante acelerado. Lo que hay que buscar es que mis tiempos hagan un clic con los de ellos. Mi objetivo es que en enero de 2023 las relaciones estén normalizadas”, manifestó en la entrevista.

Uno de los asuntos más álgidos es el del empresariado colombiano, referente a esto Benedetti también reveló detalles: “Hay una propuesta de Nicolás Maduro de que algunos empresarios, los más importantes de Colombia, vayan a hablar directamente con él. Yo he dialogado con algunos y les preocupa, según dijeron, que vayan a validar algunas faltas que se han cometido contra los derechos humanos. Yo les dije que es bueno ir. Si van, lo que hay que hacer es hablar de derechos humanos y, al mismo tiempo, mirar a qué acuerdo comercial se puede llegar con los empresarios venezolanos (...). Maduro me lanzó de forma jocosa una pulla tres veces. Me dijo que no debía hablar como congresista, sino como embajador”, expresó el embajador de Colombia en Venezuela.

