Aumentos desproporcionados y mal servicio: qué es lo que está pasando con la energía en la región Caribe

Usuarios se han quejado de la empresa que presta el servicio de electricidad en el Caribe colombiano por recibos irregulares y cortes en el servicio. Imagen de referencia

Según el Índice de Precios al Consumidor, presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, durante agosto, de los servicios que más aportaron a este aumento del porcentaje fue la electricidad. En total, el IPC fue del 10,84 %, lo que representa la mayor cifra registradas desde hace más de 20 años; pero, a pesar del encarecimiento que vive Colombia, el tema con la energía eléctrica se está desbordando, principalmente en la región Caribe, donde muchas personas están dejando de comer, inclusive, para poder pagar la factura de la luz.

Todo sube, eso es claro, a las malas, la palabra inflación se ha metido en el argot de los colombianos, porque ‘a las buenas o las malas’ los ciudadanos han visto que los alimentos, productos, servicios, prácticamente todo se ha encarecido. De alguna u otra forma las personas han suplantado comidas o compras, para sanear ciertas necesidades, no obstante, el dilema es que ahora la gente está teniendo que ver si paga los servicios públicos u otros elementos de necesidad básica.

A pesar de que suene muy dramático, es un hecho real, según las cifras que presentó el DANE con el índice del IPC, en lo corrido del año la electricidad ha tenido in incremento de prácticamente el 26 %, a nivel nacional, no obstante, en la costa Caribe, por las altas temperaturas, la demanda de energía es mayor; en varios departamentos hay muchos dramas sociales, desigualdad y pobreza, pero, la inflación no les ha dado tregua, por ejemplo, la factura de la luz en Santa Marta, durante el 2022, se ha encarecido casi el 50 %, Riohacha el 47,1 %, Barranquilla el 44,4 %, Sincelejo un 40,7 %, Valledupar el 40,4 %, lo mismo que Montería.

Más del 40 % se han aumentado las tarifas, en todas las capitales de la costa, lo que está empezando a preocupar a las autoridades locales, al punto que el alcalde de Barranquilla, por ejemplo, alzara su voz y alistara a la ciudadanía para tomarse las calles, en caso que no se bajen los precios:

“Si no nos escuchan vamos a convocar la marcha más grande que se haya hecho en el Caribe colombiano. Vamos a salir a marchar en cada ciudad del Caribe y le vamos a decir que merecemos ser escuchados y que necesitamos una solución (...) Todo el Caribe necesita que el Gobierno se meta la mano al dril y nos pague los costos adicionales de energía y además que los generadores de energía bajen las tarifas que están cobrando, se están aprovechando de la situación actual. Los embalses están llenos de agua y sube la luz y cuando están bajitos sube igualmente la luz, entonces me pregunto, ¿Cuándo bajan las tarifas?”, manifestó Jaime Pumarejo.

Las cifras son contrastantes, solamente en agosto, a nivel nacional el incremento fue del 3,2 %, pero, en Santa Marta, la variación más alta de Colombia, fue del 6,10 %, casi el doble.

Según el presidente Gustavo Petro, en los próximos días se sentará con los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía para discutir y tomar acciones que estabilicen o normalicen las tarifas:

“Citaré a todas las autoridades del sector energético para que nos expliquen este comportamiento extraño (...) Los incrementos en electricidad se dan fundamentalmente en la costa atlántica. El Ministerio de Minas y Energía explicará públicamente a la región Caribe por qué razón crecen tan sustancialmente las tarifas del Caribe”, señaló el presidente en diálogo con la Agencia EFE.

Un reportaje de Caracol Radio mostró las quejas de varias personas, las cuales aseguran que los costos de la energía están superando, incluso, el costo de los arriendos, lo que está obligando a que las personas trabajen solamente para pagar el recibo de la energía.

Por más que las personas intentan estrategias para ahorrar electricidad: desconectando electrodomésticos, apagando luces, no usar neveras o aires acondicionados; los precios siguen aumentando.

Según se conocen en denuncias ciudadanas, en Cartagena, por ejemplo, en un estrato 1 se alcanza a pagar $ 200 mil mensuales de electricidad, en La Guajira, de $ 150 mil se pasó a pagar $ 150 mil, incluso, en Montería, se han registrado unos irrisorios casos del cobro por un millón de pesos.

