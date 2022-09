“Claudia López está en una ciudad, Gustavo Petro en otra y yo en otra”: concejala criticó la inseguridad en Bogotá

Inseguridad en Bogotá: Ilustración de atraco a automóviles, robos, asalsatos. (Colprensa)

Lucía Bastidas, concejala de Bogotá, por el partido Verde, se refirió con respecto a la inseguridad que sacude a la capital durante las últimas semanas. En diálogos con la revista Semana, la funcionaria señaló que los atracos y robos de celulares, los cuepos desmembrados y encontrados en bolsas de basura, suman a la baja seguridad de la ciudad.

“No sé si es la Bogotá del crimen, pero vamos corriendo a ese primer lugar. No sé si nos hemos puesto a pensar sobre los más de 30 cadáveres embolsados, torturados, que transportaron en baúles de vehículos en Bogotá. No sé si no hemos dimensionado lo que eso conlleva. Entonces Claudia López está en una ciudad, Gustavo Petro en otra y yo en otra. La gente está asustada, con miedo”, afirmó Bastidas.

De igual manera, Lucía agregó que ante la reunión del presidente Gustavo Petro, y la alcaldesa de Claudia López, quedó “sorprendida de la rueda de prensa que ofrecieron el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá en la que me mostraron que viven en una ciudad muy parecida a Suiza y no en la que yo vivo, donde hay cuerpos desmembrados de manera constante, que se nos volvió parte del paisaje, que son mensajes entre bandas criminales que tienen -como lo han planteado algunos expertos- intervención de extranjeros que no necesariamente son venezolanos, sino mexicanos, en esas estructuras criminales. Además, robo de celulares, de señales de tránsito, de mobiliarios, hay tierreros y zonas vedadas en Bogotá, aunque la alcaldesa Claudia López nos ha insistido que no”.

Asimismo, la concejala de Bogotá indicó que recibió denuncias de la UPZ 82 desde la localidad de Kennedy, de Patio Bonito donde en algunos barrios les han llegado cartas a los bogotanos en las que informan que no pueden llegar a sus viviendas después de las 7:00 p. m. “Esto se nos salió de todo control. Hay una gobernanza del crimen que está estructurada, que tiene motos, abogados, camionetas, una estructura superorganizada, mientras nosotros nos quedamos con pañitos de agua tibia y dándonos abrazos porque hemos mejorado en una u otra cifra [...]. Los más de 30 torturados y cuerpos desmembrados, además del caso del joven al que le robaron su bicicleta, lo amarraron y posteriormente lo lanzaron al río, nos lleva a concluir que es sanguinario el modus operandi […]”,

“No sé si se acuerdan, pero en Acapulco, en la época del narcotráfico, colgaban cuerpos en los puentes. Lo que hemos visto de los cuerpos desmembrados, esa guerra entre sicarios, uno ve que se están mandando mensajes. Uno de los cuerpos que encontraron tenía más de 60 puñaladas, ¿eso qué significa? Que hay una guerra entre bandas y están demostrando quién tiene más poder. Está claro que aquí está el Tren de Aragua mandando y comandando a bandas criminales en la ciudad. No podemos ocultarlo”, recordó Lucía en cuánto a la presencia del Cartel de Aragua en Bogotá durante la entrevista para Semana.

Finalmente, la funcionaria añadió cuál es la verdadera función que tienes los consejos de seguridad en la ciudad, “desde el 26 de agosto pedí a la alcaldesa que nos recibiera al Concejo de Bogotá a ver si ellos están hablando de una cosa y nosotros de otra porque en todos los barrios, sin excepción, la gente está asustada. Consejos de seguridad que no den resultados no sirven absolutamente para nada. Yo saludo mucho que tengamos la cifra más baja de homicidios en los últimos 20 años, pero nos están robando, atracando, fleteando. Necesitamos trabajar de la mano del sector privado, ¿dónde está la Policía y su inteligencia? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué tenemos información si no la estamos utilizando?”.

SEGUIR LEYENDO: