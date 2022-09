Masacre en Santander de Quilichao ya estaba advertida, aseguró la Defensoría del Pueblo

FOTO: Colprensa (Archivo)

La situación de seguridad en el territorio nacional es compleja, el pasado sábado 3 de septiembre en el municipio de Santander de Quilichao en el Cauca ocurrió una nueva masacre ya que sujetos armados impactaron en reiteradas ocasiones un automóvil dejando como saldo 3 muertos.

Este hecho violento se convirtió en la masacre número 74 del año en el país, así lo indicó la ONG INDEPAZ. Desde la Defensoría del Pueblo lamentaron el atentado y señalaron que varias alertas se han generado sobre la tensa situación de seguridad en el municipio del Cauca.

Inclusive desde el 2019 se generaron advertencias mencionando la gran probabilidad de conflicto en la zona debido a su ubicación en el departamento fronterizo propicia para los narcotraficantes y Grupos Armados Organizados GAO. Precisamente las alertas son las 048 de 2019 y 019 de 2022, donde se indica el posible volumen de violencia desencadenado por estas economías ilegales.

Sobre el suceso Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo expresó que el órgano constitucional: “manifiesta su solidaridad a los familiares de estas tres personas, que según los reportes de las autoridades fueron asesinadas en la vía que conduce al corregimiento de Timba, en límites con el municipio de Buenos Aires, cuando se movilizaban en un vehículo particular y fueron interceptadas por hombres armados que los hicieron bajar y les dispararon”.

De igual manera la Defensoría del Pueblo solicitó a los grupos armados excluir de las disputas territoriales y ofensivas armadas a la población civil que nada tiene que ver con el conflicto, también señaló Carlos Camargo Assis que se debe avanzar de manera urgente en la investigación de la masacre del municipio para que no quede en la impunidad.

Iván Carvajal consultor en seguridad de Santander de Quilichao indicó a La W sobre de la situación de seguridad de la zona: “El municipio se ubica como una de las ciudades más violentas del país hasta la fecha, con una tasa de homicidio de 62 casos por cada 6.000 habitantes, superior de la media nacional”.

Otra de las voces que se ha expresado sobre la situación de seguridad que está afrontando el país fue el politólogo y Senador de la Alianza Verde Ariel Ávila. El analista comentó referente a las múltiples masacres que han venido sufriendo las Fuerzas Militares y la población civil.

“Lo que pasa es que tenemos una implosión de organizaciones criminales, en los últimos meses han caído varios mandos de las disidencias, del Clan del Golfo, etc, y eso está llevando a unas guerras internas entre ellos y unas proliferaciones de estructuras criminales. En su momento a esto se le puso el efecto ‘cucaracha’. De una gran estructura salen 10 o 15 y por eso es lo que estamos viendo, que Colombia hoy está en el segundo puesto de países con mayor número de crimen organizado, solo nos gana la República Democrática del Congo”.

Otro de los aspectos puntualizados por el Senador fueron las economías ilegales, puesto que estás estarían permitiendo que los grupos criminales funcionen sin ningún tipo de impedimento logístico: “El boom de las economías ilegales, altos precios de la pasta de coca, de la minería ilegal y de la trata de personas, un ejemplo de eso es que hace ocho años un gramo de pasta a base de coca valía 1.200 1.600, hoy puede estar su valor en los 3.000 pesos”.

Ávila fue claro en puntualizar que los problemas de seguridad no se generaron de la noche a la mañana, sino que por el contrario, el trato negligente y desacertado fue el causante de que hubiese aumentado la criminalidad en el punto que está: “Durante todo el Gobierno Duque no hubo una política de seguridad, siempre hubo una lectura ideológica y el deterioro no es de este mes, es de estos cuatro años y salidas milagrosas no hay”.

