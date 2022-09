Diva Jessurum contó cuál fue el tipo de cáncer que padeció y qué fue lo más difícil de la enfermedad

Diva Jessurum sorprendió con el anuncio de que venció el cáncer. Tomada de Instagram @divajessurum

El pasado 4 de septiembre, los seguidores de Diva Jessurum se encontraron con una sorpresiva noticia cuando la presentadora reveló que había superado el cáncer. Aunque en ese momento no reveló mayores detalles, si envió un conmovedor mensaje que estuvo acompañado de imágenes suyas utilizando una peluca y cómo luce su cabello actualmente.

Según reveló Jessurum, al comienzo de su enfermedad se cuestionó todos los días desde que se enteró: “Hoy que con gran felicidad puedo decir que el cáncer es una prueba superada en mi vida, abro mi corazón para contarles un poquito de esta experiencia en mi vida … Cuando supe que tenía cáncer mil preguntas llegaron a mi corazón: ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad? ¿No he sufrido lo suficiente como para que ahora suceda esto?”.

Este lunes, la comunicadora habló con Noticias Caracol y entregó más detalles de esta etapa de su vida en la que reveló cuál fue el tipo de cáncer que padeció, los momentos que más la marcaron durante el tratamiento, además, del avance de su recuperación luego de haber sido sometida a una serie de procedimientos para eliminar la enfermedad de su cuerpo.

Pero es necesario contar la historia por el principio, según reveló Jessurum a Noticias Caracol, se enteró de que tenía cáncer exactamente hace un año cuando acudió al médico por exámenes de rutina en sus senos, pues presentó un dolor muy fuerte en esa zona del cuerpo.

“Visité tres médicos y me decían que no tenía nada, me mandaba a hacer exámenes y no aparecía algo extraño”, expresó la presentadora de Show Caracol, sin embargo, cuando ocurrió el accidente en el que se lesionó una de sus manos, pidió nuevamente que le ayudaran con el dolor que presentaba en uno de sus senos.

La presentadora dejó a sus seguidores atónitos con el anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram

Es en ese momento en el que la asistente que realiza las tomografías le indica que efectivamente se veía una masa extraña en su seno, por lo que fue remitida a un especialista, pero seguían sin descifrar el cáncer por múltiples explicaciones: “el cáncer nunca se dejó ver”.

De acuerdo con el relato de Jessurum, ese día que la remitieron con el especialista la masa era tan blanda que no podían extraerla para hacer la biopsia por lo que decidió tomar un vuelo a Bogotá. Al aterrizar en la capital del país, recibe una llamada del médico quien le pide que regrese de nuevo a Barranquilla porque era efectivamente tenía “cáncer triple negativo etapa 2″.

Según el portal cancer.org el término cáncer de seno triple negativo se refiere al hecho de que las células de este cáncer no contienen receptores de estrógeno ni de progesterona. Tampoco producen exceso de la proteína HER2. (El resultado es “negativo” en las tres pruebas realizadas a las células). Estos cánceres tienden a ser más comunes en mujeres menores de 40 años, que son de raza negra o que tienen una mutación BRCA1.

Lo más difícil para la comunicadora de 47 años fue perder su cabello durante el tratamiento para combatir la enfermedad: “me costó mucho trabajo perder las pestañas, me costó mucho trabajo el pelo … a veces me miraba en el espejo y parecía un muerto”.

Finalmente, la presentadora contó cuál fue el motivo por el que decidió guardar silencio ante cientos de personas que la conocían y con sus seguidores, pues no quería ser vista con lástima ni ser juzgada por quienes se alegran del mal ajeno.

“Yo decido guardar silencio, primero, porque yo no sabía cuál iba a ser el resultado y no quería que nadie interrumpiera mi proceso. La gente no es prudente. No quería generar morbo, lástima, no quería economiseria, no quería que mis jefes pensaran que no iba a poder ejercer mi trabajo, no quería ruido de la gente”, concluyó.

