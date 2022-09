Así fue el encontronazo entre Mauricio Lizcano con Moisés Wasserman y otros tuiteros por una convocatoria

Más de 20.000 profesionales se inscribieron a la convocatoria. FOTO: Mauricio Lizcano

Muchas críticas recibió la convocatoria que el presidente Gustavo Petro informó el 10 de agosto pasado para todos los colombianos que cuenten con título de doctorado, que actualmente estén viviendo en el país o en el exterior, y desearan retornar para aportar su experiencia y conocimiento al Gobierno del cambio.

“Todo ciudadano o ciudadana con título de doctor en Colombia o en el extranjero que quiera colaborar con la conducción del gobierno, abrimos este link para que se pueda inscribir”, escribió Petro en Twitter acompañado por el enlace de inscripción al formulario, que constaba de cinco páginas y en principio se pedían datos básicos: nombres y apellidos, documento de identidad, correo electrónico, teléfono y país de residencia. En la segunda página se solicitan los datos académicos y es obligatorio escribir el doctorado estudiado y la universidad donde lo cursó.

Posteriormente, en la tercera página se solicitaba información sobre publicaciones académicas. En la cuarta página se solicita una descripción de la experiencia laboral del que se postula.

En la última y quinta página había tres preguntas que se debían contestar: ¿Por qué considera usted que debe trabajar en el Gobierno del cambio?, ¿qué considera usted que puede aportarle al Gobierno del cambio? y ¿en qué sector o entidad considera que puede aportar su experiencia y conocimiento?

Dicha convocatoria ya se cerró y se conocieron los resultados. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, informó en redes sociales que en la convocatoria se recibieron 20.349 hojas de vida (16.199 residentes en Colombia y 4.150 residentes en el exterior), de las cuales un comité seleccionó 1.979 para continuar el proceso. De igual forma, Lizcano explicó que los demás quedarán en la base de datos de la presidencia.

Obviamente, la información entregada tuvo cientos de respuestas, una de ellas del profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, quien es investigador y bioquímico. Wasserman escribió que a muchos postulados los rechazaron de manera descortés y con una respuesta de 3 renglones, por lo cual exigió una explicación.

“La convocatoria a doctorados para colaborar en la solución de problemas ha sido respondida a la mayoría con una nota descortés, rechazándolos en tres renglones (no he sabido de ningún aceptado). Esto ha generado desconcierto entre jóvenes doctores. Es necesaria una explicación”, escribió el profesor universitario en respuesta a lo informado por Lizcano.

Lizcano no se quedó callado. En un tono más de conciliación que de polémica, explicó que desafortunadamente no se puede vincular a todos.

“La convocatoria tiene como objeto vincular laboralmente a los doctores al gobierno. Desafortunadamente no los podemos vincular a todos. De esta convocatoria inicial, se seleccionaron 1.789. El resto de postulados harán parte de una base de datos para futuros empleos públicos”, respondió el funcionario.

Tuits de Mauricio Lizcano y Moisés Wasserman.

Otros usuarios de Twitter criticaron fue la respuesta que les dieron a los que se postularon y no fueron seleccionados. Por ejemplo, Catalina Suárez manifestó que no le molestó que no haya quedado en la convocatoria, sino el corto texto de respuesta.

“A mí la verdad no me molestó no ser seleccionada. Ni si quiera sé para qué era. Creo que todos enviamos el formulario a ciegas porque no sabíamos concretamente para qué era. Lo que no me guste fue ese correo tan feo, mal presentado y con un lenguaje tan tosco”, escribió.

Tuit de Catalina Suárez.

El mensaje al que se refiere la tuitera es el siguiente:

Mensaje de respuesta para los doctores que no fueron seleccionados en la convocatoria del Gobierno.

En la infografía publicada por Lizcano también se indicó que se seleccionaron 1.393 personas del género masculino y 586 del género femenino, indicador que no pasó por alto por la igualdad de género.

“De eso tan improvisado poco podía salir bien. Solo por nombrar un problema, en mi opinión, grave: ¿30 % de mujeres? No sorprende, pero qué tedio tener que seguir insistiendo en lo mismo y recordar las mil promesas de campaña sobre lo mínimo: la paridad”, escribió la tuitera Valeria Silva.

Otro dato inquietante para los usuarios de Twitter resultó la selección de ingenieros, abogados y economistas.

“La mayoría, ingeniería. Creo que no tuvieron en cuenta a las ciencias básicas”, tuiteó el biólogo Alejandro Sánchez.

A la tuitera @johanam le llamó la atención que el Gobierno no necesita doctores en otras ciencias.

“Llama la atención que, aparentemente, el Gobierno no necesita doctores de las Ciencias Agrarias, Ciencias de la Salud y de las Ciencias Naturales. Muy mal. El llamado debió ser específicamente para doctores en las 5 áreas seleccionadas”, trinó.

