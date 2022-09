Pipe Bueno se molestó porque le cancelaron un vuelo y quedó mal en uno de sus conciertos

Pipe Bueno no pudo llegar a concierto en Bucaramanga. Instagram:@pipebueno

El tráfico aéreo es en algunas ocasiones impredecible. A grandes rasgos pareciera que se tratara de una situación regulada; sin embargo, la cantidad de vuelos que salen y entran de un aeropuerto a otro dejan a la expectativa a los pasajeros que, aunque puede que tengan desconocimiento de las políticas y orden interno de las aerolíneas, dejan saber, aún más cuando son figuras públicas, que existe un problema diario.

Nada más y nada menos que Pipe Bueno dejó saber que nunca en su vida se había disgustado tanto con una reconocida línea aérea nacional con la ha viajado en ocasiones anteriores. El intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ explicó que aunque ya se encontraba con el cinturón puesto y listo para despegar, la compañía le canceló su vuelo en un abrir y cerrar de ojos y le impidió llegar a su show en Bucaramanga.

Pipe Bueno mostró a través de sus historias en redes sociales que estaba en una de las salas de espera del Aeropuerto El Dorado en Bogotá. Instagram:@pipebueno

Hace menos de 24 horas el vocalista caleño estaba en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá con ansias de llegar a su concierto. En la capital del departamento de Santander lo esperaban con los brazos abiertos porque tenía una cita con ellos a medianoche. Alrededor de las 10:00pm el hombre de barba y esposo de Luisa Fernanda W mostró varias historias en las que se veía cuando se dirigía al avión y daba tips para mujeres que pronto quisieran hacer un viaje mientras están en estado de embarazo.

Infortunadamente en horas de la madrugada del sábado 3 de septiembre, el cantautor reportó que no estaba muy feliz porque le pidieron que se retirara del asiento en el que se encontraba y se bajara de la aeronave junto a los otros pasajeros. Fueron decenas de personas las que tuvieron que permanecer en sala de espera contemplando la posibilidad de que existiera alguna solución.

“Pa’ que se vea el desorden. Salude, salude…”.

“Aquí estamos todos los que nos quedamos de Bucaramanga, una chimba. Miren allá toda la fila de los que se quedaron y nos quedamos de Bucaramanga. Cag@¿@…”.

Uno de los representantes de Pipe se encargó de informarse y e intentó apaciguar la escena afirmando que intentarían apartar un vuelo privado para no incumplir con sus promesas musicales; sin embargo, cuando le comentaron al cantante que el medio de transporte aéreo en el que se subió inicialmente no estaba en condiciones para aterrizar en Bucaramanga se estresó y dejó saber muy molesto a través de sus Instastories sus opiniones al respecto:

“Nos bajaron del avión, nos dijeron que el avión era muy grande para la pista de Bucaramanga. Nos parece muy raro que una empresa que cada rato vuela a esa ciudad, mandaron un avión que no puede aterrizar en esa pista”.

“Eso me parece absurdo, en 15 años de carrera musical, es la primera vez que me pasa algo como esto, nunca he quedado mal en un show y estamos esperando, lo están reprogramando para la madrugada”.

“Ya estamos mirando un vuelo privado, para ver si llegamos en un ratito a Bucaramanga. Obviamente, es medio difícil, porque a esta hora, un viernes, tener que conseguirlo pa’ ya y que los pilotos estén disponibles; es complejo, pero les voy contando”.

Después de que el artista fue consciente de que se ‘salió de casillas’ optó por calmarse y argumentó que hizo todo lo que estuvo a su alcance para poder ver a sus admiradores. No es usual ver a Andrés Felipe Giraldo Bueno, o solo Pipe, expresarse de una forma tan molesta en redes. Horas más tarde salió del aeropuerto y con decepción le dirigió unas palabras a sus fans sobre lo que había ocurrido:

“Mi gente, se hizo todo lo posible, esperamos todo el tiempo que fue necesario para ver si había un vuelo privado en el aeropuerto… Y nada, pues, qué chimbada”.

“Discúlpenme el vocabulario, pero es primera vez que me pasa esto y me parece muy triste quedarle mal a mi público, que me estaba esperando en Bucaramanga, para este concierto…”.

