Senadora petrista críticó a la ministra Irene Vélez: “El periodismo se respeta y se responde a sus inquietudes”

La ministra de Minas, Irene Vélez, ha dado de qué hablar en las últimas horas por lo sucedido en una reciente rueda de prensa en la que su actitud frente a los periodistas fue reprochada por varios sectores políticos. La jefe de cartera ha sido duramente cuestionada y criticada luego de interrumpir abruptamente los cuestionamientos que le estaban realizando en el Congreso Nacional de Minería de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Todo sucedió en el congreso mencionado que se llevó a cabo el pasado jueves 1 de septiembre en Cartagena. Allí la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se encontraban explicando algunas de las acciones que implementarán desde sus respectivas carteras y de paso respondieron las inquietudes de los periodistas. En medio de sus intervenciones, la ministra Vélez se detuvo para solicitar a unas personas que se encontraban murmullando en las primera filas, “como yo les diría a mis estudiantes, por favor, los de la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir, gracias”.

Después de esto comenzó la rueda de prensa, la cual fue a puerta cerrada por solicitud de la ministra Irene Vélez y de acuerdo a su equipo de comunicaciones, cada periodista podía realizar una sola pregunta debido al tiempo limitado de la jefe de cartera. Cuando se encontraban en la sexta pregunta, se anunció que no se recibían más, sin embargo, ella aceptó responder una más sobre el fracking, la cual fue contestada por la ministra de Ambiente y cuando era el turno para Vélez, otro periodista la interrumpió, a lo que ella alegó que, “me dejas hablar, por favor, gracias, porque si no, no puedo responder”.

De esta manera dio por terminada la rueda de prensa, ante el asombro de los periodistas que se encontraban en el evento. Esta decisión fue criticada por varios miembros de los diferentes colectivos políticos. Incluso la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, cuestionó sus actos y aseveró que al “periodismo se le respeta”.

“Ministra Irene Vélez El periodismo se respeta y se responden a sus inquietudes, es su obligación como funcionaria pública”, aseveró la congresista en sus redes sociales. Luego manifestó que, “en una rueda de prensa siempre se presentan esas situaciones, es cuestión de darle manejo y organización por parte del entrevistado”.

La ministra Irene Vélez fue criticada y cuestionada por su actitud frente a la prensa y fue una de las grandes señaladas por los periodistas que se encontraban en el evento, por esta razón habló posteriormente con algunos medios de comunicación y se excusó por lo sucedido.

“Lo primero que quiero comenzar diciendo, es excusándome con sus compañeros y compañeras periodistas del Caribe colombiano, estaba en un Congreso en Cartagena y en medio de que la rueda de prensa fue un poco desordenada, los periodistas hablaron todos a la vez, yo tenía un compromiso con la Embajada de Suecia y después tenía que volar a Cali y salí apresuradamente”. afirmó la ministra.

Y luego agregó que, “me disculpo con los medios, pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo en este camino”.

