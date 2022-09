EPM modificó los requisitos para la licitación de la segunda etapa de Hidroituango por falta de oferentes

Proyecto Hidroituango. Twitter: @EPMestamosahi

Empresas Públicas de Medellín, EPM, informó a través de la Superintendencia Financiera que ha decidido modificar los requisitos para la adjudicación del contrato de la segunda etapa del megraproyecto Hidroutango con el fin de flexibilizar las condiciones. El cambio fundamental es que el oferente ya no tendría que tener una garantía para la póliza de seguro, sino que la compañía ayudaría a gestionarla.

“Cambian fundamentalmente en el tema del seguro en donde dicen ya no les estamos exigiendo garantía, sino que EPM también intentará encontrar una garantía en el mercado y si el proponente la encuentra, muy bueno y si no, la compañía hará todo lo posible y si no, no hay problema, o sea eliminan ese requisito que no permitía que nadie participara porque usted sin seguro que va a hacer”, explicó para la emisora Caracol Radio José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia.

Según dijo EPM en su reporte a Información Relevante de la Superintendencia Financiera, esto se hace “Con el propósito de incentivar la participación de más empresas colombianas y de promover una mayor pluralidad de participantes en el proceso de Solicitud Pública de Ofertas CRW167467″.

Además, en la convocatoria se detalló que los interesados en el proyecto podían adquirir su derecho de participación a cambio de 4 millones de pesos no reembolsables. Esto significó que con las nuevas condiciones, los interesados que se han presentado hasta el momento tuvieran que desembolsar esa suma. De todas formas, la fecha límite para presentar la propuesta económica es el 14 de octubre, como ya se había definido.

Estas modificaciones hechas por la empresa han causado gran preocupación. En su entrevista con el medio mencionado, Villegas dijo que “si la empresa fuera la mía yo no participaba. Me parece absolutamente riesgoso para el patrimonio del proponente porque lo que dice EPM es: usted tiene que responder hasta el 100% del contrato, salvo que encontremos dolo, en cuyo caso ya no hay límite y se incluye lucro cesante y daño emergente. Una empresa sensata no asume ese riesgo”.

La Cámara manifestó también su preocupación por las modificaciones hechas y aseguró que no habría igualdad de condiciones para todos los oferentes. “Si hace cinco meses sacaron un proceso en donde se presentaron 10 interesados, pero que sabemos que a lo sumo quedan dos, y ahora dicen el que quiera puede participar a partir de ahora, pero le queda un mes y medio para presentar ofertas, los otros llevan cinco meses, es decir va a haber un grupo de empresas que tuvieron mucho más tiempo para estudiar el tema, eso no es equilibrado”, manifestó Villegas.

Además, Villegas aseguró en una entrevista para el diario El Tiempo que: “EPM muy concentrada, en cambio, de contratistas y siempre están hablando de unidades 1 y 2, pero dejan de lado la 3 y 4 y de la 5 a la 8, que tenemos entendido, llevan varios meses sin que se adelanten obras, por esperar el nuevo contratista”.

Y agregó que le extraña el comportamiento de la compañía: “Nos llama la atención porque EPM no nos tiene acostumbrados a eso, EPM nos tiene acostumbrados a procesos muy bien estructurados y muy bien planeados. Nos llama mucho la atención porque es un proceso que ha tenido tres prórrogas y se supone que es prioritario”.

El primero de septiembre debía arrancar el empalme, que duraría tres meses, y aunque hasta el 14 de octubre hay recepción de propuestas, el 30 de noviembre termina el contrato del actual consorcio, CCC Ituango.

SEGUIR LEYENDO: