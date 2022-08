Se conoció la reacción de Luisa Fernanda W al beso que protagonizó Pipe Bueno en concierto

Luisa Fernanda W reaccionó al beso de Pipe Bueno a una fanática durante concierto. Foto: Instagram @luisafernandaw

La semana pasada, el cantante de música popular Pipe Bueno sorprendió a una fanática durante un concierto cuando la invitó a que subiera al escenario. Ya en la tarima, el intérprete de Cupido falló le propinó un beso a la mujer, quien quedó gratamente sorprendida.

Esto generó todo tipo de reacciones en redes sociales, luego de que una reconocida cuenta de chismes replicara el video, por lo que buena parte de los seguidores del artista se preguntaron qué habrá dicho Luisa Fernanda W respecto a este hecho.

Recientemente, la pareja celebró el primer año de su restaurante ‘Rancho MX’ al que asistieron diferentes personalidades del entretenimiento y fue allí, donde la influenciadora y empresaria concedió una entrevista al programa de chismes Lo Sé Todo en la que dejó ver su descontento por este tipo de cuestionamientos sobre el trabajo de su pareja.

El primero en hablar para el programa de chismes de Canal Uno fue Pipe Bueno, quien normalizó la situación, ya que mencionó que así lo conoció su pareja. Según indicó el cantante, esto era algo que realizaba normalmente en sus presentaciones, antes de conocer a la madre de sus hijos.

El artista emocionó a los asistentes, pero dividió las opiniones de los asistentes al evento

“Cometí ese acto, es un concierto que tuve hace una semana… Cuando comencé mi relación, eso que yo hago ahí (darle besos a una seguidora), siempre lo había hecho en todos mis shows y Luisa me conoció así”, fueron las primeras declaraciones del cantante de música popular para Lo Sé Todo.

Posteriormente, el cantante señaló que eran 14 presentaciones las que realizaba en el mes y su relación en ese momento, que ya era pública, debió enfrentar que él subiera a una mujer en cada una comparándose con Romeo Santos: “… Yo subía a una chica, como Romeo Santos, teniendo pareja, y hacía su show”.

Según respondió en el programa, su pareja no le dijo nada porque no era algo que se viera por primera vez en el escenario a pesar de que durante la pandemia, cuando su show llegaba a ese punto decidió darles abrazos para mantener la bioseguridad. Empero, en esta oportunidad tomó la determinación de darle un beso a su fanática.

“No es algo que ‘Lu’ acaba de ver por primera vez, entonces no pasó nada en casa, es algo que había dejado de hacer. Pasó y ya”, concluyó el cantante.

Pero no todo lo que respondió Pie Bueno es cierto, ya que ante la insistencia del periodista en preguntarle a Luisa Fernanda por lo sucedido en esa presentación de su pareja, prefirió guardarse los comentarios y con lo dicho, dejó claro que si hubo algo más que una simple discusión.

“Con ese video, en especial, prefiero reservarme la opinión, creo que me la reservo… ¿Pipe dijo que no pasó nada en casa? No, es que, ¿qué va a pasar? ... Nada, ¿ya qué?”, concluyó la creadora de contenido.

Se conoció la respuesta de la creadora de contenido y al parecer, no le gustó mucho que esto ocurriera

La entrevista fue replicada por el portal de entretenimiento La chismosa news, en la que las opiniones estuvieron divididas, pues los seguidores de Pipe Bueno salieron en su defensa argumentando que es parte de su show en tarima, mientras que otros más conservadores le recomendaron guardar prudencia, ya que es un hombre comprometido con dos hijos.

