Melina Ramírez enternecida por la comparación que le hizo su hijo con una princesa de cuento

Melina Ramírez, presentadora colombiana. Foto: Instagram @melinaramirez90

Aunque son varias las celebridades que prefieren mantener bajo reserva la imagen de sus hijos y, de esta forma, se abstienen de exponer su rostro en redes sociales; por otro lado, existen famosos como Melina Ramírez que frecuentemente realiza publicaciones con su hijo Salvador, quien en julio pasado cumplió tres años de edad.

Así las cosas, el pasado martes 30 de agosto la presentadora quiso compartir desde sus Historias en Instagram un especial y enternecedor momento con su pequeño. Fue así cómo la caleña lo captó peinándole el cabello y escribió sobre las imágenes: “Estamos en una sesión de belleza muy importante”.

Posteriormente, la también exreina de belleza le hizo una pregunta a su hijo: “¿Quedé hermosa? ¿como Rapunzel?”, y entonces Salvador le contestó: “Sí... mi princesa”, por la gestualidad de Ramírez, dicha respuesta le hizo sentir mucha ternura y quiso confirmar las palabras de su primogénito al interrogarle respecto de a qué princesa se parecía ella, y él volvió a decir: “Rapunzel”, además de agregar que estaban listos para el baile.

De este modo, Melina Ramírez concluyó su especial momento con Salvador bailando con él en su cuarto.

Tras compartir esta escena con su comunidad en Instagram, la presentadora resaltó “la traga” que tiene hacia su hijo por cuanta cosa realiza o le expresa, dando muestra de que se siente como toda una madre orgullosa. Fue así que aseguró en otras InstaStories, publicadas también el 30 de agosto.

“... Yo estoy en una traga, en un amor, todo lo que dice, todo lo que hace, cada que me voy a ir de la casa me dice: -Mamita no te vayas- o cuando se va a dormir está: -Mamita abrázame, protégeme- ... ay, es una traga, un amor loco”, fueron sus palabras.

Vale recordar que, el padre de Salvador es Mateo Carvajal (creador de contenido y ganador del Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017), de quien Melina Ramírez ya se separó. Actualmente, la caleña está comprometida con Juan Manuel Mendoza (actor y cantante).

De hecho, la relación entre el caleño y el pequeño Salvador parece ser muy armoniosa, incluso, por estos días de finales de agosto la presentadora publicó una fotografía en la que su pareja posa dándole un beso en la cabeza a su hijo, al respecto, escribió en la leyenda: “Amores de mi vida”.

Melina Ramírez comparte los tips saludables que pone en práctica diariamente:

Con el gran auge de las redes sociales, varias figuras públicas aprovechan de compartir contenido motivacional con su comunidad. En el caso de Melina Ramírez, durante las primeras semanas de agosto la presentadora quiso publicar un video enfocado en compartir los hábitos saludables que pone en práctica día con día.

De este modo, el pasado viernes 12 de agosto la exreina de belleza publicó dicho video que tituló en la leyenda como: “Les comparto mis tips saludables diarios que no me pueden faltar”. Fue así como empezó por nombrar la palabra agradecer, posteriormente, se grabó arreglando la cama como muestra de “organiza tu espacio”. En su listado de recomendaciones sanas también incluyó: “Trabaja por tus sueños, aliméntate sano y limpia tu organismo”, respecto de esto último se dejó ver tomándose un batido verde. Aquí el video completo publicado por Ramírez.

Melina Ramírez comparte los tips saludables que pone en práctica diariamente

