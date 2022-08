‘Manipulador de testigos y feminicida’, así reaccionaron los tuiteros a la elección de Álvaro Hernán Prada y César Lorduy en el Consejo Nacional Electoral

Agosto 30 de 2022. Congreso en pleno elige nueve magistrados que harán parte del Consejo Nacional Electoral - CNE. (Colprensa - Camila Díaz)

Luego de que el Congreso de la República votara por los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral el 30 de agosto, se desató la polémica tras la elección de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y César Lorduy, de Cambio Radical, ambos con distintos señalamientos y cuestionamientos.

Es importante recordar que el exrepresentante a la Cámara por el Huila y esbirro del expresidente Álvaro Uribe, Álvaro Hernán Prada, había renunciado a su curul por el caso de manipulación de testigos y se quemó en su camino al Senado. Era la carta más fuerte del partido uribista Centro Democrático y supuestamente se había caído por falta de experiencia, pero ahora ocupará la única curul de la oposición.

Por parte del partido Cambio Radical fue elegido el líder gremial y excongresista barranquillero César Lorduy, que además de quemarse en las legislativas pasadas en su intención de ascender al Senado, fue investigado hace unas décadas por el feminicidio de Alicia Ribaldo. Si bien la investigación se cerró por vencimiento de términos, nunca fue declarado culpable ni absuelto. Este último contó con el respaldo de los Char y del líder natural de su partido, Germán Vargas Lleras.

Entre los primeros en manifestar su molestia con la elección de Prada y Lorduy, estuvieron los congresistas Susana Boreal y Gustavo Bolívar. En un video publicado en la cuenta de Twitter de Bolívar, ambos integrantes del Pacto Histórico justificaron su decisión de salirse de la plenaria del Congreso y abstenerse de votar.

Gustavo Bolívar: Hola a todos, todas, todes. En este momento están eligiendo a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral. Yo he sido muy crítico de ese organismo. Me parece un organismo politizado, altamente corrupto. Teníamos todo el ánimo de participar en esa votación, pero se elaboró una plancha casi única con miembros de diferentes partidos y, aunque apoyamos a nuestros candidatos decididamente, en la plancha quedaron tres personas que para nosotros no nos representan. Uno por corrupto, otro por cuestionamientos en su familia por paramilitarismo y otro que ya les va a explicar Susana.

Susana Boreal: El tercer candidato para el Consejo Nacional Electoral es una persona que fue investigado por homicidio agravado, lo que en este momento llamaríamos or feminicidio. A pesar de que se acabó la investigación por vencimiento de términos, el proceso se terminó y no fue declarado culpable, pero tampoco inocente. Entonces, en memoria de mi hermana mayor prefiero abstenerme en votar.

Gustavo Bolívar: Muchos no sabrán, pero la hermanita de Susana fue víctima de feminicidio, fue asesinada por su esposo. Obviamente, al tener en la lista a una persona sindicada de ese terrible delito, pues, respetando también su derecho a la defensa, pero mientras no se esclarezcan esos hechos creemos que tenemos que salirnos de esta votación y lo hemos hecho. Sabemos que esto tiene consecuencias pero primero prima nuestro voto de confianza.

Además de los dos congresistas, otros tuiteros manifestaron su molestia ante una decisión, que muchos calificaron, como poco ética. A continuación se pueden ver algunas reacciones.













Vale mencionar que los dos cuestionados, polémicos e investigados políticos hicieron parte de una lista inicial de 26 postulados, de las que se seleccionaron doce hojas de vida para la votación. No obstante, por alguna extraña razón, dos de aquellos eliminados en el filtro inicial ocuparán el cargo.

En total votaron 285 congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara. Los votos se repartieron en dos planchas. Una fue la del partido Centro Democrático, el único de oposición —que obtuvo 31 votos, incluido el del senador Rodolfo Hernández, y un magistrado—. La otra fue la plancha mayoritaria, firmada por todos los otros partidos —que consiguió 254 votos y ocho magistrados—.

SEGUIR LEYENDO: