Magistrados del CNE concluyen que los ‘Petrovideos’ fueron obtenidos ilegalmente

Los salientes magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tomaron la decisión de encarpetar la investigación a la campaña del Pacto Histórico por el escándalo conocido como los ‘Petrovideos’. A través de un fallo, el CNE decidió “archivar las diligencias de la indagación preliminar iniciada con ocasión de las quejas interpuestas por los ciudadanos Pablo Bustos Sánchez y Luis Bernardo Medina Pabón”.

El escándalo estuvo relacionado con la publicación de una serie de videos en los que aparecían integrantes del equipo de campaña del hoy presidente Gustavo Petro, entre ellos el senador Roy Barreras, hablando de estrategia política en términos que generaron controversia en el ámbito nacional.

En las grabaciones se observa a Roy Barreras y otros miembros del Pacto Histórico, supuestamente, fraguando estrategias para arremeter en contra de los entonces candidatos Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

De acuerdo con lo conocido, el tribunal electoral no encontró el material suficiente para tomar una decisión en contra del Pacto Histórico. El CNE actual no obtuvo otros elementos que permitieran tipificar alguna conducta irregular. “La corporación desconoce las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos referidos, por lo cual no es posible determinar la presunta vulneración al régimen del monto de gastos de campaña”.

Una de las conclusiones del CNE es que los videos, en los que aparecen miembros de la campaña presidencial de Gustavo Petro, fueron obtenidos de manera ilegal y, por lo tanto, estas pruebas no se tendrán en cuenta.

Así las cosas, la sala plena del CNE aprobó una ponencia de los magistrados Doris Méndez y Nelson Polanía, que ordena archivar el caso argumentando que no tenían las pruebas suficientes para determinar una presunta infracción a la normatividad.

La denuncia contra la campaña del Pacto Histórico fue presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (RedVer) quienes, el pasado 10 de junio, pidieron al Consejo Nacional Electoral que se iniciara una investigación.

“La Red Ver solicita al CNE, y su presidente, el magistrado César Abreo, investigue de inmediato y con carácter urgente los llamados ‘Petrovideos´ en cuanto a contenidos, alcances y financiación de la campaña del Pacto Histórico, así como la validez jurídica o no de los mismos”, indicó la organización en su momento.

En su denuncia, Bustos anexó las publicaciones hechas donde hay conversaciones y videos de cómo operó el Pacto Histórico durante la campaña presidencial y las transcripciones de los diálogos de integrantes de ese movimiento político.

Uno de los congresistas que estuvo involucrado en los ‘Petrovideos’ fue Roosvelt Rodríguez del Partido de la U, quien se defendió ante la organización electoral y aseguró que durante las reuniones de campaña se hizo un análisis del momento político que vivía el país, “pero nunca se cometió algo irregular o algún delito”.

Sin sorpresas se eligió al nuevo Consejo Nacional Electoral

El Congreso de la República escogió este martes a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2022-2026, quienes además ya se juramentaron para cumplir su función.

Las tres mujeres magistradas son: Fabiola Márquez Grisales (Pacto Histórico), Alba Lucía Velásquez Hernández (alianza entre Pacto Histórico y Polo Democrático) y la exsenadora Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U).

Los seis magistrados son los liberales Benjamín Ortiz Torres y Altus Baquero; el conservador, Alfonso Campo Martínez; de la Alianza Verde, Cristian Ricardo Quiroz; de Cambio Radical, César Augusto Lorduy Maldonado y por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada.

