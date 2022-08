Lina Tejeiro envió romántico regalo a Juan Duque y aseguró ser “re-cursi”

Lina Tejeiro, actriz colombiana. Foto: Instagram @linatejeiro

En cuanto a su vida sentimental, Lina Tejeiro siempre ha dado cuenta de ser una celebridad muy abierta para mostrarse públicamente con sus parejas y/o hablar de ellas sin ningún reparo. Actualmente, la actriz sale con Juan Duque, quien se desenvuelve como cantante urbano.

Aunque en un principio, tanto la llanera como el paisa fueron reservados respecto de su recién empezado romance, con el tiempo han ido soltándose un poco más y publicando en sus redes sociales fotografías y videos juntos. Por ejemplo, en un par de ocasiones el reguetonero ha compartido con su comunidad en Twitter e Instagram algunos de los detalles que ha recibido de parte de su pareja.

En este orden de ideas, el pasado martes 30 de agosto el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ publicó desde sus Historias de Instagram una fotografía de unas rosas rojas con unas fresas cubiertas de chocolate, a su vez, redactó: “Ella no es de este mundo”.

Lina Tejeiro envió romántico regalo a Juan Duque: “A veces me paso de cursi”. Foto: Histsorias de Instagram @juanduque

Pese a que Duque no comentó que el detalle en cuestión fuera de Lina Tejeiro; más tarde se supo que ella fue quien se lo envió, puesto que después de que la actriz publicara en Twitter: “Sí, a veces me paso de cursi, solo a veces”, la hermana de su actual pareja -Ana Cristina Duque- le contestó jocosamente lo siguiente:

“Que si todas esas fresas con chocolate son solo para Juanjo o que si la hermana también se puede comer una, mandan a preguntar por ahí”, seguido de algunas risas.

Ante lo comentado por su cuñada, Lina Tejeiro le dio rienda suelta para que se comiera varias de las fresas: “Confirmando que sí soy re-cursi... hasta tres”.

Lina Tejeiro envió romántico regalo a Juan Duque: “A veces me paso de cursi”. Foto: Twitter @Lina_Tejeiro

De este modo, se supo que el romántico detalle que recibió Juan Duque le llegó de parte de la actriz llanera, además, también quedó en evidencia la buena relación que tiene la celebridad colombiana con su cuñada. Por otro lado, no sobra mencionar que, Ana Cristina Duque también tiene talento musical, cosa que demostró en junio pasado cuando compartió un cover de ‘Can’t Help Falling in Love’ de Elvis Presley.

Aquí el video de Ana Cristina Duque, hermana de Juan Duque, cantando:

La respuesta de Juan Duque a críticas por error ortográfico al agradecer un regalo de Lina Tejeiro:

La relación sentimental entre Juan Duque y Lina Tejeiro es tema de conversación entre las redes sociales y los medios de comunicación desde que empezaron los rumores sobre que estaban saliendo. Ahora, a mediados de julio la pareja dio de qué hablar por un obsequio que le hizo llegar la actriz al cantante urbano y que él agradeció publicando una breve frase en Twitter, sin embargo, un error ortográfico llamó la intención de más de un usuario que hizo eco de esta falla en su redacción.

Entonces, el pasado martes 19 de julio el intérprete de ‘A Toa’ compartió una fotografía del regalo en cuestión, aunque sin mostrarlo a plenitud, solo dejándolo ver cuando todavía estaba envuelto. Y, aparte de publicar la foto de este detalle, Duque escribió en la leyenda del post: “Donde te regalen libros, ay es”; pero es justo en esta frase donde los usuarios le resaltaron su falla ortográfica, puesto que la palabra correcta no es “ay” (según la RAE: “Expresa diversos movimientos del ánimo y más ordinariamente aflicción o dolor”), sino “ahí” (adverbio de lugar).

Tras las críticas, Juan Duque respondió con el siguiente mensaje:

Juan Duque tras críticas por error ortográfico al agradecer un regalo de Lina Tejeiro: “Más inteligentes los que saben entender el sarcasmo y el humor”. Foto: Twitter

