La banda venezolana “Tren de Aragua” ya está delinquiendo en Medellín, aseguran las autoridades

Imagen: organización InSight Crime

La aparición de restos de cuerpos humanos, asesinados con extrema violencia y abandonados envueltos bolsas plásticas en vía pública son la firma de la banda delincuencial venezolana denominada Tren de Aragua. Primero comenzaron dejando su rastro en la ciudad capital de Colombia, Bogotá, y ahora la oficina del alto comisionado para la paz confirmó que la organización extendió sus redes hasta la capital antioqueña, Medellín.

Su origen se remonta al año 2000, cuando el sindicato del Ferrocarril en la localidad de Aragua estableció vínculos en el mundo criminal. El fracaso del proyecto ferroviario en ese país en los años posteriores llevó a los jefes de la organización laboral a fortalecerse en sus actividades delictivas.

Después del 2010, ‘Tren de Aragua’ empezó a liderar el organigrama delictivo del país. Según InSight Crimen, su crecimiento se dio cuando Tareck El Aissami, acusado de tener nexos delincuenciales con organizaciones internacionales, asumió la gobernación del estado que lleva el nombre de la banda. Entre 2020 y 2021 habría aprovechado las fronteras sin control con Colombia para ingresar al país.

El Tren de Aragua llegó desde Venezuela hasta las principales ciudades de Colombia para disputarse las plazas más grandes de tráfico de estupefacientes. Este peligroso cartel venezolano, Tren de Aragua, es temido en varios países del continente y ahora ha ganado fuerza en Medellín, los tétricos hallazgos son la prueba irrefutable de que la banda delincuencial está marcando fuertemente el territorio.

Contenido relacionado en América Latina: El Tren de Aragua en Chile: cómo creció la banda en el país que quiere convertir Iquique en Ciudad Juárez

En el territorio antioqueño el grupo criminal ya tendría presencia en algunos barrios y corregimientos de la ciudad de Medellín.

Según Fernando Quijano, director de la corporación Corpades, la organización estaría delinquiendo y controlando en algunos barrios y corregimientos. Aseguró, por ejemplo, la gran presencia de ciudadanos venezolanos, que estaría, cometiendo actos delictivos en el centro de la ciudad y que estarían enfilados en la llamadas convivir del centro, y adicionalmente expresó que el sello característico de esta banda delincuencial es golpear con bates, embolsar, la asfixia mecánica, descuartizar cuerpos y grabar todo lo que hacen.

Sumada a estas declaraciones, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda lo confirmó en medio de un Plan de Mando Unificado -PMU- en Antioquia:

“Somos conscientes de que hay fenómenos que son transnacionales. Sabemos lo que sucede con el Tren de Aragua, su traslado de Venezuela por Arauca, Bogotá, Cali, Medellín y sus pretensiones de extensión”, relató el alto comisionado para la paz en el coliseo Pedro Nel Ospina del norte de Antioquia.

Por su parte, Daniel Quintero dijo que el grupo si ha intentado delinquir en la ciudad sin éxito:

“En Medellín no hemos dejado entrar al Tren de Aragua. Ha habido intentos de este grupo criminal de entrar, han sido todos fallidos gracias a las acciones de la comunidad y de las autoridades que han evitado -con presión, investigación y capturas- que esto no pueda ocurrir. Y la comunidad que no ha permitido que lleguen grupos criminales a dominar sus territorios”, declaró el primer mandatario de la capital antioqueña.

Finalmente, es importante anotar que en el contexto latinoamericano, con un grupo cercano a los 5.000 hombres en Venezuela, el Tren de Aragua también estaría operando en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

SEGUIR LEYENDO: