Álvaro Hernán Prada se defiende y sostiene que “si el presidente Uribe es inocente yo también lo soy”

Ante el nombramiento de Álvaro Hernán Prada como uno de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, salió a flote en la opinión pública el proceso judicial que enfrenta por la presunta manipulación de testigos a favor del exsenador Álvaro Uribe Vélez. Ante esta situación, el huilense dio declaraciones a la prensa este 31 de agosto, en las cuales insistió en su inocencia.

El pasado lunes 22 de agosto de 2022, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exrepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, como presunto responsable de haber cometido el delito de soborno a testigos en el marco del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En este juicio, tres de los magistrados aseguraron que el caso tenía que pasar a la Fiscalía General de la Nación una vez el excongresista renunciara a su cargo. Según la investigación, Prada habría intentado cambiar la versión de Juan Guillermo Monsalve, ‘testigo estrella’ de este proceso, mediante una retractación en su testimonio a través de Carlos López, alias Caliche.

Los magistrados usaron los mismos argumentos del pasado 22 de julio de 2021, cuando el alto tribunal decidió conservar el caso de Prada para que no fuera enviado a la Fiscalía en el momento que el huilense renunció como congresista el pasado 21 de abril de 2021.

El tribunal supremo insistió en que puede continuar con el proceso de investigación a Prada si el delito tiene una relación estrecha, directa e inequívoca con las funciones que desempeñaba como congresista.

En una entrevista con W Radio que concedió en la mañana de este miércoles, el nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral habló sobre su polémica elección y su caso ante la Corte Suprema de Justicia. Prada destacó que tres magistrados dejaron claro, en su salvamento de voto, que le están afectando sus derechos. Según informó, “yo duré tres años para que se hiciera justicia, pero el magistrado Reyes tenía engavetado el proceso”.

“La Procuraduría, que hace parte del proceso representando al Ministerio Público, a los colombianos, le solicitó a la Corte precluir la investigación en favor mío porque obviamente no hay delito y la Fiscalía ya lo está diciendo en la investigación del expresidente Uribe”, señaló.

Prada aseguró que su juez natural debería ser la Fiscalía General de la Nación. “Al decir que el presidente Uribe es inocente también lo está diciendo en el caso mío. Así que simplemente estoy utilizando mi derecho, que es un derecho universal que está en la Constitución y en los tratados internacionales, que es el de la presunción de inocencia”, dijo.

También afirmó que la Procuraduría solicitó a la Corte, específicamente a la Sala de Instrucción, “precluir la investigación a favor mío, porque no hay delito y si la Fiscalía dice que no hay delito, ¡no hay complicidad! Si no hay delito, ¡no hay autor! Entonces, ¿de qué me están acusando?” dijo Prada en W Radio.

“Yo estoy tranquilo, ahí hay un vacío en la norma sobre quién investiga a los magistrados del CNE. Gracias a Dios salí de las manos del magistrado Reyes”, concluyó.

Sin embargo, el proceso de Prada aún continúa y sólo hasta que haya una sentencia le pueden quitar los derechos que actualmente tiene. A través de un comunicado oficial, la providencia indicó que fue negada la solicitud hecha por la defensa del acusado “de remitir el trámite de la instrucción en su contra a la Fiscalía General de la Nación, por considerar que, pese a la renuncia a la curul como representante a la Cámara por el departamento del Huila, la consulta presuntamente delictiva por la cual se le investiga tiene relación con su función de congresista”.

Sumado a eso, el alto tribunal precisó que el delito de soborno en actuación penal en calidad de cómplice lo habría cometido mientras ejercía como congresista.

