1280 Almas celebra treinta años de ‘Háblame De Horror’

Las 1280 Almas en acción

El año 1992 en Colombia es recordado principalmente por dos hechos: la crisis energética conocida como “el apagón” que llevó a implementar la “hora Gaviria” en el gobierno del entonces presidente César Gaviria, y el escape de Pablo Escobar de La Catedral, la cárcel que él mismo hizo construir para evitar su extradición.

Pero mientras el país se debatía entre el miedo y la muerte, las calles de Bogotá hacían ebullición. El fenómeno del grunge con Nirvana a la cabeza había aterrizado a través de la radio y los cassettes que cambiaban de manos con una velocidad abrumadora. Uno que, de cualquier modo, ya había anticipado un poco antes la proyección internacional de grupos como Pixies o Jane’s Addiction que le dieron forma a la etiqueta de ‘rock alternativo’.

Tras el final del ‘rock en tu idioma’ con el Concierto de Conciertos de 1988 en el Estadio El Campín y los problemas de orden público producto de la guerra total del Cartel de Medellín contra las autoridades, la siguiente fase del rock colombiano apostó por una mirada más orgánica y desenfadada de grabar sus canciones.

1280 Almas fue uno de los grupos que exhibieron primero y mejor que nadie ese cambio en las maneras de entender la música rock en Colombia. Además de su fascinación con las formas más duras del rock anglosajón (no eran indiferentes al hardcore punk ni a toda la onda del rock alternativo), no resulta difícil notar que habían tomado nota del ejemplo de Mano Negra y dejaron ingresar los ritmos latinos con naturalidad en su repertorio. Sin ellos, auténticos himnos del rock colombiano como ‘Soledad Criminal’, ‘Sabré Olvidar’ o ‘Platanal’ no serían lo que son hoy.

Desde ese momento de formación y grabación de su primer álbum ‘Háblame De Horror’ (publicado en 1993 bajo el sello independiente Hormigaloca) mucha agua corrió debajo del puente. Firman con Culebra, sello subsidiario de BMG, y con ellos llega una racha de discos que definieron los años noventa en Colombia, así como una campaña de marketing para posicionar comercialmente al grupo, cosa a la que siempre se mostraron algo ajenos. Esa fase tuvo su pico durante la grabación de ‘Changoman’ en 1998, con el personaje de la portada apareciendo en cuadernos y toda clase de merchandising. Desde entonces, la independencia se convirtió en su lugar.

Actualmente se encuentran celebrando treinta años de trayectoria y todo parece indicar que septiembre y octubre serán meses de intensa actividad. Primero, el 2 de septiembre tienen una presentación especial en Estrella Roja, que consistirá en un concierto doble: en el primero tocarán completo ‘Háblame De Horror’, y en el segundo una selección de temas de sus siete álbumes posteriores. Luego, el 7 de octubre las Almas serán el acto de apertura en Chamorro City Hall para la agrupación norteamericana Pixies, un referente para todos los miembros.

Infobae habló con Juan Carlos Rojas, bajista y miembro fundador de la mítica agrupación bogotana sobre la grabación de ‘Háblame De Horror’, la forma de encarar los conciertos a través del tiempo, de los Pixies, y del futuro.

Infobae Colombia: ¿En qué consiste el concierto del 2 de septiembre en Estrella Roja?

Juan Carlos: Vamos a hacer un concierto celebrando los 30 años de la génesis de ‘Háblame De Horror’. Salió en cassette en febrero del 93, pero nosotros lo compusimos en el 92. Muchas personas dicen que el grupo empezó en el 92 pero eso no es cierto. Lo que en realidad sucedió durante ese año es que empezó a gestarse ese repertorio, porque antes ya existíamos como grupo, pero un personaje que tocaba con nosotros se fue, por lo que nos replanteamos ese repertorio para un cuarteto (bajo, batería, guitarra y voz), y ahí salió el disco.

El concierto será doble, y ahí 1280 Almas de 1992 le va a abrir a 1280 Almas de 2022. La primera parte va a ser un concierto como en los noventa, tocando el repertorio de 1992 y 1993, que son las canciones de ‘Háblame De Horror’ y algunas de ‘Aquí Vamos Otra Vez’. Ese es el festejo, y nos estamos festejando los treinta años porque es un número abultado de estar por ahí rodando y haciendo música.

Infobae Colombia: `Háblame De Horror’ fue grabado en el 92, un año complicado para Colombia, con Escobar escapando de La Catedral y sobre todo por el apagón y la ‘Hora Gaviria’. Más allá de las limitaciones normales de una banda que apenas iniciaba, ¿Cómo fue la experiencia de grabar en ese contexto?

Juan Carlos: Nos volvimos unas personas con los tiempos más largos porque la Hora Gaviria significaba que se oscurecía más temprano. La hora estaba corrida y tocaba aprovechar la luz solar porque a las seis de la tarde se ponía oscura toda la ciudad. Entonces a esa hora tocaba acabar los ensayos, si o si. Éramos muy organizados en el tema de los ensayos, entonces si se acababa el ensayo era porque se iba la luz.

Lo que sí era complicado realmente es que 1992 fue el inicio de la crisis económica que tuvimos en los 2000. Había muy poquita plata, apenas estábamos empezando con la Apertura Económica porque esa era la política de Gaviria. Conseguir instrumentos era una tarea imposible, y por eso ‘Háblame De Horror’ fue grabado sin amplificador de guitarra. Tocó utilizar un amplificador de bajo para usarlo como uno de guitarra porque no teníamos más. No había backline ni la cantidad de recursos que existen hoy en día.

Y también había mucha zozobra política. Había una sensación de desesperanza bastante profunda siendo joven. Haber decidido formar un grupo y grabar ese disco fue sobre todo para no estar aburridos y buscar algo que nos motivara a hacer cosas. No teníamos tampoco muchas intenciones de que fuera un disco famoso o que perdurara en la cabeza de las personas o del público durante tanto tiempo. Pero es un disco que sigue vigente. Mucha gente quiere volver a oír las canciones que no hemos vuelto a tocar de un disco que en principio no era un disco, sino un cassette.

Portada del primer álbum de las 1280 Almas, 'Háblame De Horror'

Infobae Colombia: ¿El hecho de grabarlo con un amplificador de bajo pudo incidir en que sonará más orientado al ritmo y con bajos más marcados? ¿O fue algo producto de la composición?

Juan Carlos: Más relacionado con la composición, realmente. Otra cosa es que en esa época nadie sabía grabar rock. En Colombia en los años noventa nadie sabía cómo grabar un disco, y uno escuchaba cosas supremamente bien hechas como el ‘Blood Sugar Sex Magic’ de Red Hot Chili Peppers o cosas como Pixies que crearon todo un movimiento de sonido alrededor de sus primeros discos... ¿Eso comparado con lo que hacíamos nosotros en ese momento? ¡Apenas estábamos aprendiendo a poner un micrófono!

Ayudó mucho nuestro productor Ricardo Rodríguez, pionero en las grabaciones de rock colombiano. Gracias a él fue que se armó un sonido que nos era propio. Un sonido que es como de Chapinero. Y eso sucedió más por el oído de él y por lo que él sabía hacer que por nuestra idea de producción. Ese sonido que tiene ‘Háblame De Horror’ es análogo, grabado en un estudio con pocos canales de producción, y pues suena a como sonaba la música bogotana en el 92.

Infobae Colombia: ¿De quién fue la idea de grabar ‘Sympathy’, el cover a ‘Sympathy For The Devil’ de The Rolling Stones?

Juan Carlos: `Háblame De Horror’ primero fue cassette y luego un disco, como decía antes. Con el tiempo se fue volviendo más importante para nosotros porque fue grabado desde la independencia y luego de grabarlo fue que comenzamos a trabajar con casa disquera. Cuando el cassette se volvió más importante decidimos prensarlo en CD, y en el proceso le sumamos un bonus track que fue ‘Sympathy’.

Era un cover que siempre habíamos tenido en la cabeza y un homenaje a la fusión. Los músicos ingleses en general han encontrado la magia de las fusiones con sus colonias porque la colonia de Inglaterra es todo el planeta. Entonces escuchar esa fusión latina que uno encontraba con los Rolling Stones ahí, además de esa letra que son de las pocas de ellos con contenido político pues ¡era muy chévere! De ahí sale la idea de darle un homenaje a ‘Háblame De Horror’, volverlo más contemporáneo y para mostrar un poco las ideas que aparecieron después en otros discos de estar haciendo fusiones con nuestra música tropical.

1280 Almas grabó 'Háblame De Horror' durante el transcurso de 1992, abriendo el capítulo más importante del rock colombiano en su historia

Infobae Colombia: En 30 años, ¿Qué tanto han cambiado los conciertos de las Almas? ¿Los conciertos los han cambiado a ustedes? ¿Ustedes han cambiado los conciertos? ¿Cómo ha evolucionado esa relación?

Juan Carlos: Nos negamos a ser un grupo agigantado, por decirlo de alguna manera. Siempre le huimos a los medios masivos y la rimbombancia, porque realmente 1280 Almas es un grupo de unos tipos que quieren expresarse, y hemos inventado una forma poética de hacerlo que es la propia banda que se refiere a la vida de la ciudad, la vida bogotana y a nuestro sentir de la música. Y así tocamos en todo lado.

Así como hacemos conciertos gigantes, hacemos conciertos chiquitos. Las últimas giras de Europa nos recordaban mucho los primeros conciertos. Obviamente no somos reconocidos allá, entonces muchos de esos conciertos eran en bares pequeños muy por el estilo de los bares de Chapinero donde tocábamos al principio. Siempre le tuvimos mucho cariño al concierto pequeño. Escenarios gigantes de festivales como Rock Al Parque nos aburrían, realmente. La distancia con la gente, el VIP... no sentíamos que hubiera una empatía con el público a pesar de que se estuvieran gozando el concierto. Siempre nos quedaban gustando los conciertos pequeños.

Pero con el tiempo la música se ha ido distribuyendo sola. Tenemos mucha gente que le gusta y va a los conciertos de las Almas y siempre se arma una parranda gigantesca. Básicamente lo que hacemos en los conciertos es parrandear, y eso no ha cambiado ni cambiará. El día que nosotros sintamos que hacer música es como ir a un trabajo repetitivo y mecánico no seguiremos tocando.

Infobae Colombia: Una de las características más interesantes de la banda es que cuentan con doble percusión. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que eso era lo correcto, tomando en cuenta lo inusual que es encontrar algo así en el rock?

Juan Carlos: ¡Lo que pasa es que nosotros realmente la música que escuchábamos era la de la buseta! La música que uno oía era la que ponía el chofer, punto final. Y aunque uno no quiera, eso influenció mucho y comenzó a jalar mucho hacia el lado de la música popular colombiana y del festejo colombiano. En principio Fer (Fernando Del Castillo, cantante de 1280 Almas) tenía muchas ganas de que fuera un grupo de salsa, pero las orquestaciones de salsa nos quedaban grandes.

Después ya entró a trabajar con nosotros Urián Sarmiento para grabar ‘Changoman’. Él sí tenía más idea sobre el folclor y sobre cómo podíamos fusionar la música colombiana con un ensamble rocanrolero. Teníamos un amigo que se llamaba Leonardo López y dijo “bueno, yo toco la percusión”, y él tocaba una percusión latina en el rock. Eso nos empezó a dar la posibilidad de sumar bajos tropicales. Es decir, líneas de bajo que tenían la armonía rockera pero con un ritmo tropical, lo que hace mucho contrapunto con la percusión. De ahí su importancia y cuando Leonardo se fue del grupo decidimos dejar ese espacio libre por un tiempo. Ahora tenemos a Maria José Salgado, que es folclorista y que nos da muchas luces sobre la percusión latina.

Infobae Colombia: En octubre van a abrirle a los Pixies. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia?

Juan Carlos: Nosotros somos amigos de Gabriel Garcia que hace parte de Páramo y de la gente que se inventó el Estéreo Picnic. Es fan de las Almas, fuimos compañeros suyos en la Universidad y trabajó con nosotros. Un día me llamó y me preguntó “¿qué van a hacer el 7 de octubre?”. Le dije “pues, por ahora nada”. El me pregunta “¿Quieren abrirle a un grupo internacional?” y ahí fue que me dijo que Pixies.

Realmente no lo podíamos creer. Cuando hicimos las Almas, en esa época Pixies ya no existía, porque Pixies se acabó en los noventa (1993) y volvieron a reunirse en los dos mil (2004). Es un grupo de una envergadura gigante, es un grupo fundacional de la música moderna en el mundo. En los noventa no había academias para músicos empíricos, nadie sabía qué era un bajo y cuando decidí aprender a tocar bajo, yo lo que hacía era tocar las canciones de Pixies aprendiendo de oído. Aprendí a tocar bajo copiándome de Kim Deal. Hay canciones como ‘Los Planetas’ y ‘Los Perros’ donde se nota mucho esa influencia.

Entonces por un lado era “voy a abrirle a Pixies y me van a pagar”. Y además nos están poniendo al nivel de ellos. Ellos (Páramo) quieren un grupo que sea digno de abrirles, que tenga la trayectoria para que no se vea muy desequilibrado el concierto. Que nos llamen a nosotros también es como un homenaje y ha sido muy importante.

Infobae Colombia: ¿Las Almas tienen planes de grabar nuevo material en el futuro? ¿O qué hay en el horizonte?

Juan Carlos: No nos apresuramos sobre el tema. Pasaron dos años de pandemia y de alguna manera estuvimos separados. Entonces no teníamos tanto tiempo. También está lo del “Mono” (Hernando Sierra, guitarrista y miembro fundador de la banda), que se fue un tiempo al exterior pero ahora va a volver. En cierta forma el concierto de ‘Háblame De Horror’ del 2 de septiembre es regresar a las bases, y yo creo que de ahí va a salir un disco nuevo. Pero por ahora estamos calentando y retomando.

