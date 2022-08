Estas fueron las palabras de María Isabel Urrutia por los casos de acoso y abuso sexual en el deporte

Bogotá. 01 de Agosto de 2022. Entrega de balance del Informe Final del Empalme Presidencial en el hotel Tequendama. En la foto: María Isabel Urrutia. (Colprensa-Mariano Vimos)

La Ministra del Deporte, María Isabel Urrurtia, se refirió al tema del acoso y abuso sexual por las últimas denuncias que recibió durante esta semana y el aumento de las mismas encendieron las alarmas.

En diálogos con el diario El Tiempo, la exatleta advirtió que uno de los problemas radica en que los casos “se mueren en la Fiscalía”.

“Tenemos una línea donde los que se sientan acosados pueden denunciar. Tratamos los temas de las Federaciones y las Ligas con el ICBF y los demás se remiten a los departamentos”, relató la Ministra del Deporte en cuánto a su labor en los casos de abuso y acoso sexual.

Con respecto al procedimiento, María Isabel Urrutia, explicó para le medio mencionado que, “hay que mirar cada caso y se determina el conducto regular, si va a la Defensoría del pueblo, Fiscalía, al Bienestar familiar, Procuraduría o Contraloría. Les hacemos seguimiento a cada caso, pero la verdad es que no ha habido frutos”.

Por esta mismo razón, la jefe de cartera detalló que la Fiscalía es clave en estos temas pues es la encargada de condenar. Como los resultados no son buenos, Urritia señaló que, “conocemos que se presentó un problema en las pesas en el que ya hay un detenido. Sabemos del tema de las pesas en Barranquilla, pero por vencimiento de términos la persona quedó en libertad”.

Asimismo María Isabel se ha sorprendido por los casos en el deporte y por el aumento de los mismos. De igual manera, confirmó que los atletas no tienen por qué vender su cuerpo.

“Para que los clubes tengan su reconocimiento deportivo sus miembros deben pasar por capacitaciones del tema de la no violencia contra la mujer y el respeto por los niños”, manifestó Urruria con respecto a la propuesta que tiene.

La ministra hizo un llamado hacia los deportistas que sufren estos casos pues afirmó para El Tiempo que,“ hay que enseñarles a denunciar, a que no se queden callados. El tema es que lo hacen y se van del deporte y eso no debería de ser así. No dicen nada porque está de por medio su carrera deportiva y eso no es lo mejor”.

“Me da mucha rabia. Veníamos trabajando con Asomujeres el tema deportivo, pero se queda uno como impotente, porque nadie hace nada por mejorar. La ley existe para los castigos, pero el tema es que no le paran bolas. La Fiscalía es poco lo que hace, pasa por ahí, llega a un juez y se pierde en el camino. Casi todos los casos terminan muertos en la Fiscalía”, exclamó María Isabel para la lucha que ve en estos casos.

“Las leyes no son fuertes, obviamente, es la tipificación del código penal, y ahí dice que a los que se les confirman esos casos tienen hasta cadena perpetua, pero en el deporte eso no ha funcionado, ha faltado seriedad para investigar y castigar”, enfatizó sobre el problema en el acoso y abuso en el deporte.

Por esta misma razón, la medallista olímpica le apuntará durante su administración a primero reunirse con el Fiscal y solicitarle que se cree una dependencia especial para los casos del deporte, la idea es que se hagan cumplir las leyes. Y en este mismo lineamiento pretende que los dirigentes “también hay que capacitarlos. Tantos a los hombres como a las mujeres. Mente sana en cuerpo sano. Hay que tener juego limpio, pero algunos dirigentes tienen juego sucio”, finalizó la entrevista para el diario mencionado.

Denuncian presunto caso de abuso sexual en reconocida escuela de fútbol de Bogotá

Una grave denuncia sobre acoso sexual en una escuela de fútbol se conoció recientemente. De acuerdo con los padres de familia, que le habrían enviado una carta a la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, directivos y entrenadores estarían cometiendo delitos sexuales.

Los padres de las menores de edad señalaron que las deportistas eran víctimas del dueño del establecimiento deportivo y su hijo, uno de los entrenadores, quienes al parecer se aprovechaban de su posición de poder para cometer actos indebidos.

La denuncia fue revelada por la emisora Caracol Radio, que conoció el documento que los ciudadanos enviaron al Ministerio del Deporte.

De acuerdo con el texto del documento, el directivo y el entrenador del Club Deportivo Besser han tornado la escuela de fútbol femenino en un espacio peligroso y hostil para las jovenes deportistas, que tienen entre 9 y 17 años de edad.

