Habrá una desaceleración de la economía colombiana, advirtió el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo

El ministro de hacienda, José Antonio Ocampo habló sobre la economía colombiana y sus afectaciones por la desaceleración internacional. Foto tomada de @MinHacienda.

El seminario del Centro de Estudios Económicos, ANIF, en conjunto con el Consulado de las Américas sobre las “perspectivas económicas de Colombia frente al nuevo gobierno”, el ministro de hacienda y crédito público, José Antonio Ocampo, le expuso al sector financiero como está la situación del país tras la reactivación, cómo se va a seguir comportando en distintos aspectos, como la inflación, que mantendrá su tendencia al alza y cómo podría verse afectada por una desaceleración a nivel mundial.

En su intervención, el jefe de la cartera de hacienda destacó el buen comportamiento que ha tenido la economía nacional durante el segundo semestre del año 2021 y primero del este 2022; destacando así la serie de políticas en materia fiscal y monetaria que se implementaron, pero, que ha generado cierta disparidad en distintos sectores, que aún hoy, no han logrado la reactivación o recuperación total.

“Colombia tuvo una política fiscal y monetaria bastante expansionista durante el año pasado, pero, eso se ha comenzado revertir este año, cómo hemos visto sobre todo la política monetaria, por lo tanto, esto genera una serie de interrogantes acerca del futuro. La reactivación, sin embargo, ha sido muy dispar entre distintos sectores (...) El Banco de la República también comenzó a aumentar las tasas de interés, esto en un rezago a con relación con otros países latinoamericanos, desde comienzos de este año, y cómo sabemos el aumento ha sido muy importante, dejando una tasa de interés realmente muy significativa”.

Destaca que, aunque el crecimiento económico se puede apreciar en las tendencias, por ejemplo, del aumento del Producto Interno Bruto, PIB, a pesar de tener un descenso desde mayo, señaló que el crecimiento no ha sido “espectacular”, pues las estadísticas son un contemplativo de los últimos 3 años, que, en resumen, solo ponen en evidencia un crecimiento del 3 %.

En ese sentido, nuevamente el ministro enfatizó que la situación, aparentemente favorable, que dejó el gobierno Duque, en realidad, es solo una fachada:

“Seguramente me van a decir: este gobierno se le acelero fuertemente la economía, pero en realidad, la reactivación, si se tiene en cuenta la caída previa es una reactivación que es positiva, pero, tampoco da unos signos de crecimiento extraordinario”.

Ocampo asegura que la reactivación no ha sido pareja o equitativa para todos los sectores, el que mayormente se vio beneficiado fue el arte, entretenimiento y recreación, seguido por, información y comunicaciones, junto con el comercio, transporte y hoteles; frente a esas cifras, aseguró que no les da mucha validez, pues no confía mucho en dicho balance, pero, que hay dos actividades puntuales, que por el contrario, siguen teniendo balances negativos.

Aseguró que los anteriores tuvieron ese crecimiento de forma lógica, por los eventos posteriores a la reapertura, pero, el sector de minas, canteras y construcción, este último enfocado en las obras civiles no han logrado recuperarse, además que han estado muy afectados por factores como la inflación y el paro nacional.

El espinoso tema de la inflación acelerada, es un fenómeno que está afectando las economías a nivel global, se puede evidenciar, por ejemplo, con el aumento de las tasas de interés; determinación que en Colombia toma el Banco de la República, con el fin de frenar dicho incremento, pero, que se detecta que las medidas son limitadas, pues el mayor problema es la poca oferta.

“El Banco de la República ha aumentado la tasa de interés con el objetivo de contrarrestar la alta inflación, pero, lo más importante ha sido evitar la salida de capitales, ya que si no se hubieran aumentado las tasas de interés pues muchas capitales se habrían perdido, esto sin embargo, se ha reflejado en todas las tasas interés de la economía, y el efecto de esto va a ser limitado porque las presiones inflacionarias no son de demanda; hay un pequeño elemento de demanda, pero la mayor parte es por la oferta, principalmente por los precios internacionales y por la indexación, o sea, que los precios se han atado a otros precios y termina generando esa línea inflacionaria”.

En ese sentido, Colombia podría verse muy afectado por el contexto internacional, que para el ministro es muy adverso, principalmente porque ya hay una desaceleración económica muy fuerte, que se puede apreciar en la pérdida del impulso del comercio internacional, el aumento de precios de productos e insumos básicos por el conflicto entre Ucrania y Rusia, en términos técnicos, todo esto es una estanflación, que en cierta medida ha resultado positivo para Colombia, pero, ha generado en un debilitamiento en el financiamiento privado hacia economías emergentes.

“El contexto internacional es clarísimamente adverso, con un elemento positivo para Colombia: el crecimiento económico mundial se está desacelerando fuertemente, también, el comercio internacional y el tema de los precios de productos básicos a nivel internacional, que tiene un elemento negativo y un elemento positivo para el país. El negativo es la inflación, el positivo es que nuestros productos de exportación tienen muchos mejores precios; entonces hay una mejora muy importante para el intercambio de Colombia. El otro elemento negativo es el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, qué significa que el acceso de las economías emergentes a los mercados privados de capitales ha sido muy difícil durante este año”.

