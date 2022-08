Así será el calendario de Egan Bernal para lo que resta de temporada: Alemania, la primera parada

Cycling - PostNord Tour of Denmark - Assens, Denmark - August 17, 2022 Egan Bernal of Team Ineos Grenadiers arrives for the second stage Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

El Tour de Dinamarca marcó el regreso a las competencias oficiales de Egan Bernal, luego de recuperarse en tiempo récord del duro accidente que sufrió a finales del mes de enero entrenando por carreteras de Cundinamarca. El colombiano, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, volverá a competir en el Tour de Alemania antes de finalizar agosto y según la Gazzeta dello Sport correrá las clásicas de otoño en Italia.

Egan Bernal cumplió con una buena presentación durante las cinco jornadas de carrera en Dinamarca, marcando así el inicio de su cronograma de competencias luego de un tremendo accidente que por poco le cuesta su vida profesional por completo. El colombiano y su equipo anunciaron un día antes del inicio de la ronda danesa su regreso a las competencias, generando un sinnúmero de emociones entre los aficionados al ciclismo y admiración por parte del pelotón.

En el último día de carrera fue el centro de atracción en una parte de la carrera, pues aparte de ayudar a su líder Magnus Sheffield para que ganara la carrera, objetivo que no se logró, decidió retirarse de la carrera despidiéndose del público saludando en el paso por la meta cuando faltaba 28 km para terminar la carrera.

Luego de este regreso, donde además volvió a poner el pie en el suelo durante la cuarta jornada, que afortunadamente no dejó laceraciones mayores y no impidió que el colombiano se volviera a montar en su bicicleta, Egan Bernal fue confirmado por el Ineos Grenadiers para correr el Tour de Alemania entre el 24 y el 28 de agosto. Allí el referente de la escuadra británica será Adam Yates y aparecerán otras figuras como Filippo Ganna y Kim Heiduk.

Egan Bernal confirmado para el Tour de Alemania

Según información del diario deportivo de Italia, gran parte del cierre de temporada por parte de Egan se desarrollaría en Italia donde correrías las clásicas de un día: El Giro de la Toscana en donde Fernando Gaviria cruzó en el primer lugar en el 2020, la Copa Sabatini que fue ganada por Fabio Duarte en 2012 y el Memorial Marco Pantani, todas estas se desarrollarán en el mes de septiembre.

El cierre de su corta temporada se dará en el Tour de Croacia a correrse del 27 de septiembre al 2 de octubre y por último disputaría la Clásica de las Hojas Caídas en Lombardía, Italia. La última carrera de Egan Bernal previo al accidente había sido La Vuelta a España del 2021 en donde terminó sexto en la clasificación general y segundo en la clasificación de los jóvenes.

Mamá de Egan Bernal se refirió al regreso del ciclista a las competencias: “Es una gran felicidad”

La noticia del regreso del colombiano a las rondas europeas se viralizó y la lluvia de comentarios acerca de Egan no se hicieron esperar en redes sociales, sin embargo, el más importante, el de su mamá, no podía faltar: “Hoy a l igual que muchos colombianos la felicidad es total, porque mi hijo hace 7 meses estaba luchando por su vida. Gracias a dios pudo volver, caminar, estar bien, hoy después de 7 meses lo vemos compitiendo, eso es una gran felicidad, solo queda pedirle a dios que lo cuide y lo proteja, enviarle las mejores energías y compartir esta alegría con todo el país”, comentó Flor en un video que publicó Señal Colombia Deportes.

Bernal por su parte siempre se mantuvo fuerte mentalmente y concentrado en lo que quizás ha sido más importante reto como persona y deportista: volver a dar pedal a nivel profesional; ante eso por supuesto, el ciclista cundinamarqués dejó un mensaje expresando sus sensaciones sobre esta buena noticia: “Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto. Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go Pdta. Yerba mala nunca muere”, comentó Bernal.

SEGUIR LEYENDO: