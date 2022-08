Así se jugará la ‘Fecha de Clásicos’ del fútbol colombiano en el segundo semestre del 2022

CALI - COLOMBIA, 17-04-2022: Carlos Sierra del América disputa el balón con Michael Ramos del Cali durante partido entre América de Cali y Deportivo Cali por la fecha 16 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Carlos Sierra of America fights the ball with Michael Ramos of Cali during match between America de Cali and Deportivo Cali for the date 16 as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

La Dimayor anunció los horarios para la que es quizás la fecha más importante para los hinchas en todo la fase de todos contra todos, la ‘Fecha de Clásicos’. Esta iniciará el sábado 3 de septiembre y se extenderá hasta el martes 6 del mismo mes. Los partidos más destacados serán América de Cali vs Deportivo Cali, Independiente Medellín vs Atlético Nacional y Deportivo Pereira vs Once Caldas.

El primer partido de los llamados clásicos en Colombia se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín entre Millonarios FC e Independiente Santa Fe. El partido cerrará la jornada del sábado a las 8:15 de la noche y la localía pertenecerá al club ‘embajador’. Este mismo día lo complementan equipos sin rival para la jornada de clásico como Deportes Tolima cuyo clásico es contra Atlético Huila pero debido a que los ‘opitas’ están en segunda división se medirán a Cortuluá. También el caso de Patriotas Boyacá cuyo rival es Boyacá Chicó pero por la misma razón que los ‘Pijaos’ se miden a La Equidad.

Los encuentros más llamativos se desarrollarán el domingo 4 de septiembre con el clásico del ‘eje cafetero’ entre Once Caldas y Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Risaralda, el clásico de la costa caribe de Colombia entre Junior FC vs Unión Magdalena, el clásico paisa entre Independiente Medellín vs Atlético Nacional y el que es considerado por algunos como el mejor clásico del país, el vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali por la pasión en las tribunas de ambas hinchadas y lo parejo que han resultado los últimos encuentros.

Actualmente el líder de la Liga BetPlay tras jugarse gran parte de la octava fecha del campeonato, resta solamente el duelo entre Deportivo Pasto vs Once Caldas, el líder es Millonarios FC con 18 puntos, seguido de cerca de Unión Magdalena, de positiva campaña, con 14 unidades. El equipo manizaleño es tercero con un 13 puntos y un partido menos, por lo que la victoria ante los ‘volcánicos’ lo dejarían en la segunda casilla.

En medio de la fecha de Clásicos, Deportivo Cali jugará el encuentro suspendido de la primera fecha contra Jaguares de Córdoba y se desarrollará la novena jornada con duelos destacados como el de Junior vs Deportes Tolima y América de Cali vs Once Caldas.

Consulte la programación de la décima fecha de la Liga BetPlay 2022-II acá:

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2022

FECHA 10

3 de septiembre

Patriotas FC vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+

Deportes Tolima vs Cortuluá

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

4 de septiembre

Deportivo Pereira vs Once Caldas DAF

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+

Unión Magdalena vs Junior FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

América de Cali vs Deportivo Cali

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+

5 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+

6 de septiembre

Envigado FC vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+

