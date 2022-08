Catalina Pérez mostró su admiración por Natalia Giraldo, la portera de la selección Colombia sub-20

La portera de la selección Colombia de mayores se refirió a las actuaciones de su colega con el combinado sub-20.

El fútbol femenino sigue dejando en nombre de Colombia en alto, esta vez el turno fue para la selección Colombia sub-20 que tuvo una muy buena presentación en el mundial de la categoría que se lleva a cabo en Costa Rica, en donde las Chicas Superpoderosas clasificaron a los cuartos de final del certamen.

Cabe recordar que en la fase de grupos, las dirigidas por el entrenador Carlos Paniagua tuvieron una excelente fase de grupos derrotando en el juego inaugural al seleccionado de Alemania con anotación de Mariana Muñoz que le dio el histórico triunfo a Colombia sobre las germanas que es la selección que más veces se ha coronado campeón en este tipo de torneos.

Para redondear la faena, la Tricolor cerró como líder del Grupo B con cinco puntos tras igualar sin goles ante México y posteriormente empató a dos tantos ante Nueva Zelanda, que complicó a las cafeteras que finalmente sacaron el partido adelante a pesar de contar con una jugadora menos.

En cuartos, la selección Colombia femenina se vio las caras el sábado pasado con un viejo conocido, Brasil, al que ya habían enfrentado en el Suramericano sub-20 con un resaltado adverso de 3-0 en Chile.

El pasado sábado, el equipo de Joao Urais se impuso sobre las colombianas en el Estadio Nacional de Costa Rica por la mínima diferencia con anotación desde los doce pasos a los 26 minutos de juego de la defensora central Tarciane. No obstante, el elenco cafetero intentó hasta el final, pero no encontró el camino del empate para llevar el compromiso al alargue.

La mejor jugadora de la selección nacional ante la Verdeamarela fue la portera de 19 años nacida en Pensilvania, Caldas, Natalia Giraldo, que tuvo grandes intervenciones en las que evitó la caída de su pórtico, por lo que recibió una calificación de 7.2.

La golera al servicio del América de Cali es catalogada por muchos como el futuro de arco Tricolor de mayores, que actualmente está muy bien custodiado por la bogotana Catalina Pérez, quien habló de Natalia Giraldo durante una entrevista para Infobae Colombia.

“Es una gran arquera con una proyección increíble y una muy buena persona que siempre está trabajando duro y dándole lo mejor al grupo, la verdad toda mi admiración”.

Asimismo, la exportera del Napoli de Italia, habló de sus referentes en la portería, el primero, el exarquero español Iker Casillas y el segundo, David Ospina, con el que tuvo la oportunidad de compartir junto a su familia.

“Tuve la posibilidad de conocerlo (...) es un gran referente, pero también después de conocerlo y de ver como es, uno lo admira aún más”.

Por otro lado, Pérez se refirió a la posibilidad de jugar en la liga colombiana a la que estuvo cerca de aterrizar años atrás, pero finalmente no se le dio. “A mí gustaría jugar, me parece apasionante (...) es algo que me gustaría hacer en un futuro”.

Para esta temporada con el Real Betis Balompié de España, Catalina Pérez, espera consolidarse en la titular y aportar con talento para mejorar lo hecho en la campaña anterior con el elenco Verdiblanco.

