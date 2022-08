Por bloquear usuarios en redes sociales entutelaron al alcalde de Manizales

Carlos Mario Marín, Alcalde de Manizales Foto: Colprensa/Diego Pineda

El Juzgado Octavo Civil Municipal admitió la acción de tutela que interpuso el ciudadano Brayan David Salazar Herrera contra Carlos Mario Marín Correa, actual alcalde de la ciudad de Manizales, quien fue acusado de bloquear a varios ciudadanos en redes sociales.

La tutela presentada por Salazar acusó al burgomaestre de vulnerar el derecho a los ciudadanos a la información y libre expresión, pero en todo caso al control político dado que es un ente de autoridad que puede socializar información y decisiones importantes a través de sus redes sociales, por lo que se habría justificado la tutela, con la intención de que Carlos Marín a desbloquee a los ciudadanos en sus redes sociales.

El alcalde de la capital caldense se refirió a este caso en un video en redes sociales diciendo: “Ser alcalde no me hace inmune a los ataques personales en redes y creo que ningún ser humano lo es. Como cualquier persona busco la manera de no dejarme afectar por lo destructivo. Los invito al DIÁLOGO con el respeto y la tolerancia que merece la democracia”.

Mientras viajaba en un automóvil, Marín comentó que decidió desbloquear a los ciudadanos para “darse un segundo tiempo”, invitando además a “tomarse la vida con optimismo, atendiendo a lo que la ciudadanía pide: escuchar más”. Sin embargo, el mandatario de los manizaleños no se refirió como tal a la tutela.

Por su parte, Brayan Salazar, quien en su perfil de Twitter dice ser líder político y fundador de Podemos, comentó sobre la tutela que interpuso en el juzgado: “La acción de tutela que instauré contra Carlos Mario por bloquear usuarios en redes sociales ha dado resultados. Espero por fin se concentre en solucionar los graves problemas que tiene Manizales. No es por su propia voluntad que lo hace, es porque sabe que actuó indebidamente”, dijo en sus redes sociales, comentario que acompañó de la respectiva respuesta de aceptación de la tutela.

Ante la decisión del alcalde los ciudadanos que fueron bloqueados, una vez pudieron volver a tener acceso al perfil del mandatario, no dejaron perder la oportunidad de manifestarse en los comentarios, algunos a favor de la medida y otros recordándole que su labor es velar por el bienestar de los manizaleños en todo aspecto y por ende es importante tener contacto con los ciudadanos.

“Gracias por desbloquearme Alcalde, siempre se puede corregir en el camino, hace parte natural del aprendizaje. Por este medio siempre tendrá mis opiniones, en su mayoría basadas en mi conocimiento profesional y personal más que emocional. Espero las siga tomando en esa actitud”.

“Alcalde, tiene razón en que ni usted ni nadie merece ser maltratado por ningún canal. Lo que no se entiende es por qué ha bloqueado personas que le hacen críticas desde el respeto”, cuestionó un manizaleño por medio de Twitter.

Algunas personas comentaron que antes de la tutela, el alcalde se había comprometido con varios jóvenes, en una mesa de diálogo, a desbloquear a los perfiles que tenía restringidos como parte de la escucha que debe tener con los habitantes de Manizales.

