Enrique Peñalosa criticó propuesta de un tranvía por la Séptima: “Cuesta más y tiene menos capacidad”

A través de su cuenta de Twitter, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, arremetió en contra del sistema de transporte público de la tranvía por la Séptima en la capital.

“Tranvía en Séptima… cuesta más y tiene menos capacidad. Y mientras que bus logra más capacidad con sobrepasos, tranvía con trenes más largos…y estaciones más largas”, expresó Peñalosa en sus redes sociales.

Entre líneas, el excalde de Bogotá añadió: “Aún así está lejos de alcanzar capacidad de TM. Pero si tienen $ y no invierten en Choco o Tumaco, tranvía es lindo”, puntualizó.

Cabe mencionar que, en agosto de 2021, Enrique Peñalosa se había enfrentado con el presidente Gustavo Petro, en una discusión que surgió de un fallo judicial que ordenó la suspensión de las obras en la avenida 68 por la construcción del nuevo corredor de TransMilenio.

En su momento Petro expresó que era mejor un tranvía eléctrico en este corredor, “el estudio está y se demostró que es más barato y no destruye el urbanismo, una troncal de tranvía eléctrico por la Avenida 68, que además, salva la séptima de ser otra troncal de buses pesados”.

Tras el pronunciamento del jefe de Estado, el exalcalde Peñalosa, defensor del transporte público recalcó que “el tranvía tiene un mayor costo de inversión”.

“Como es frecuente, lo que dice Gustavo Petro no es cierto. El tranvía tiene un mayor costo de inversión y de operación, menos capacidad y no tiene la flexibilidad de pasar a otras troncales. De cualquier forma Gustavo no hizo nada: ni tranvía, ni troncales, ni Metro. Nosotros sí”, manifestó para ese entonces Peñalosa.

Las obras en la carrera séptima:

En la carrera Séptima, entre las calles 201 y 245 se construirá una segunda calzada y se mejorará el espacio público, además de ampliar el espacio de las ciclorrutas.

Por otra parte, la Perimetral de Sopo será “una obra que conecta la autopista Norte, a la altura de la vereda Aposentos (cerca de Briceño), con el proyecto de 4G Perimetral de Oriente, al sur del casco urbano del municipio, muy cerca del sector de Tres Esquinas”, según indicó la ANI. Los trabajos consistirán en el mejoramiento de 5,5 kilómetros de la vía existente y la construcción de 1,7 kilómetros nuevos.

Es decir, que la concesión trabajará en total 5,83 kilómetros en la autopista norte, 4,93 kilómetros en la carrera Séptima y 7,2 kilómetros en la Perimetral Sopó.

“Estas obras van a mejorar sustancialmente los tiempos de desplazamiento de todos los bogotanos y de quienes trabajan alrededor de Bogotá, tanto en la entrada como en la salida de esta importante ciudad”, indicó en marzo la entonces vicepresidenta de la ANI, Diana Cardona.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la mañana de este jueves el ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes, anunció que desde el gobierno nacional se le propondrá a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la creación de un tranvía por la Carrera Séptima. Esta estructura, destacó el jefe de esa cartera, se realizaría para evitar hacer una troncal de TransMilenio en esa zona de la ciudad. Según destacó, el presidente ya hizo ese acercamiento de propuesta con la mandataria local.

“El presidente, que es un abanderado y defensor del tranvía , no solo para Bogotá, sino para ciudades intermedias y grandes, busca demostrarle a la alcaldesa que la opción de tranvía por la Carrera Séptima es la solución, técnicamente, más viable”, explicó en su entrevista con ese medio de comunicación.

Dentro de lo que manifestó Reyes, la construcción de un tranvía haría que los costos de obra fueran mucho menores de lo que representa la creación de otra estructura dedicada a TransMilenio. Así mismo, es un medio de transporte más amable con el medio ambiente, de acuerdo con sus argumentos.

