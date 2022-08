María Fernanda cabal calificó de ingenuos a los que votaron por el presidente Gustavo Petro

María Fernanda Cabal lanzó nuevas críticas contra Gustavo Petro tras compararlo con Juan Manuel Santos. Fotos: Colprensa (Camila Díaz - Álvaro Tavera)

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, volvió arremeter contra el presidente Gustavo Petro y sus votantes, a quienes calificó de “ingenuos” por pensar que el ahora jefe de Estado colombiano cumpliría todas las promesas que hizo en campaña, cosa que no es cierto para la congresista.

Para la senadora uribista, los votantes del Gustavo Petro dieron su voto por dos razones, la primera es que lo hicieron por “pura ingenuidad” al creer en la hoja de ruta del presidente y la segunda fue por “resentimiento” al uribismo.

“Los colombianos no son socialistas. Mucha de la gente que votó por Petro es por pura ingenuidad de pensar que les iba a cumplir con todo lo que les prometió. Otros por resentimiento, porque sienten odio, en su vida de pronto todo lo que han recibido son golpes”, señaló en primera instancia la senadora del Centro Democrático en una entrevista en Border Wars Podcast.

“Este es un país que muchas veces no abre las opciones para que el más pobre tenga movilidad, eso es cierto, pero eso se corrige. Eso se corrige porque una de las peores deficiencias estructurales de Colombia es la ausencia del acceso al capital. Me da risa cuando dicen que el modelo capitalista fracasó; no, es que no hemos conocido el capitalismo”, señaló María Fernanda Cabal.

Además, la senadora señaló que muy pronto la gente que votó por Gustavo Petro va a empezar a arrepentirse de darle su confianza: “Petro es terriblemente torpe porque en su vida no ha generado nada distinto a la anarquía y a la destrucción y él va a espantar el capital. El golpe va a ser para la economía y el efecto va a ser el desempleo”, enfatizó.

María Fernanda Cabal tampoco está contenta con la Reforma Tributaría que está proponiendo el Gobierno, incluso ha arremetido contra otros congresistas que han propuesto nuevos gravámenes, como a las iglesias de cualquier culto.

El rifirrafe de María Fernanda Cabal y Katherine Miranda por propuesta de impuestos para las iglesias

Un rifirrafe se dio por cuenta de un trino de la representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Katherine Miranda, que no gustó para nada a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“Colombia es un Estado laico. Si una iglesia no cumple función social y lo único que hace es amasar fortunas, pues que paguen impuestos. Hoy son empresas electorales que se lucran de incautos. En la reforma tributaria nos vemos”, dijo Katherine Miranda el pasado domingo 14 de agosto.

Este lunes festivo, Cabal respondió al trino la representante en la que planteaba que se debería imponer impuestos a las iglesias, lo que generó indignación en la senadora, quien escribió en su cuenta oficial de Twitter: “La iglesia es perseguida en los regímenes socialistas y empiezan difamando su función, para justificarlo. “Empresas electorales que se lucran de incautos”, ¿también van a prohibir la libertad de culto?”.

Allí empezó el intercambio de trinos; Katherine Miranda no dudo en responderle a una de sus más acérrimas detractoras en el Congreso de la República, y le escribió: “Ay señora, recójase. Bien dice Mateo 22:21 ‘Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios’. Entonces, tenemos una Biblia socialista”.

Pero la cosa no terminó ahí, pues María Fernanda Cabal volvió a ‚contraatacar con otro trino en el que indicaba que el que la ley de Dios estaba por encima de un Estado laico: “Esta nación es cristiana, de fe, por encima de su laicismo ‘humanista’ y del robo continuado del Estado disfrazado de impuestos. Cada cual da el diezmo libremente a quien quiere. (Y tampoco entendió la cita bíblica, de pronto se la dictó Edward que fungía de cristiano)”.

