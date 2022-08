Murió hombre atratagantado mientras participaba en el Festival de la Morcilla

Según denunciaron los familiares de la víctima fatal, el fesival contó con la aprobación de las autoridades municipales. Foto tomada de cocinacolombiana.com

Durante el domingo 14 de agosto los pobladores y turistas del municipio Ubaté (Cundinamarca), ubicado al norte del departamento, presenciaron el fallecimiento de un hombre mientras participaba del Festival de la Morcilla. La víctima fatal tendría 55 años de edad y, según denunciaron sus familiares, no recibieron ayuda de los organizadores del evento ni de los asistentes.

De acuerdo con lo señalaron los familiares, el hombre se llevó unos trozos del alimento a su boca, cuando momentos después se atragantó, perdiendo de esta manera el control de la respiración, en estas circunstancias cayó de la tarima principal desde donde se desarrollaba todo el evento.

Esta situación alertó a sus acompañantes que, viendo su desespero por respirar, pidieron ayuda a los organizadores del evento, que, al parecer, no hicieron nada al respecto. De igual forma, denunciaron que las autoridades del municipio, no llegaron al lugar de los hechos, y que pasaron 30 minutos para que acudiera una ambulancia a socorrerlo.

Mientras tanto, sus familiares intentaron ayudarlo con algunos conocimientos básicos de primeros auxilios para que lograra recuperar la respiración. El hombre fue trasladado bajo una situación grave al centro de salud municipal.

“Cae unos dos metros de altura aproximadamente y nadie le prestó los primeros auxilios. Los únicos eran los familiares que se encontraban en ese momento que le ayudaron a hacer lo básico de reanimación que creo que conocemos; la ambulancia se demoró, no había presencia de Policía, de Bomberos, no había nadie”, denunció Johana Pachón, quien acompañó a la víctima al evento, en el medio local La Villa.

Tras conocer el estado de salud de su familiar, ella optó por devolverse a la Plaza de Mercado de Ubaté, donde transcurrió el evento gastronómico. Allí intentó presentarse con los responsables de la festividad y hallar explicaciones del porqué no se le brindó atención de primeros auxilios, a sus preguntas, la única respuesta recibida fue que debía comunicarse con miembros de la Policía Nacional que hicieron presencia en el lugar.

“Llegaron tres (uniformados) y me dijeron que querían saber que había ocurrido; yo estaba alterada exigiendo respuestas y ellos me dijeron que debía esperar a la secretaria de Salud, que ya venía”, relató Johana Pachón al medio citado.

Según continuó hablando la mujer, en ese momento recibió una llamada del centro médico desde donde le indicaban que le estaban practicando ejercicios de reanimación, por lo que regresa a urgencias, durante el trayecto la llaman nuevamente para comunicarle que su familiar había fallecido.

Los allegados denuncian que a pesar de que solicitaron información, tanto a las autoridades como a los organizadores del evento, respecto a las autorizaciones y al control de emergencia que debe tener una festividad como esta, no han recibido respuesta alguna o el contacto de alguna persona que se apersone de la situación.

Ellos cuestionaron porqué los organizadores no asistieron la emergencia y si el festival contaba con algún plan de contigencia, dado que el hombre no recibió ayuda y no habían unidades de salud en el momento de los hechos.

“Se atragantó, fue un evento público donde muchos ojos lo vieron, murió ahogado y hay testigos”, señaló María Victoria Ortiz, esposa del hombre fallecido.

Por lo pronto, la Alcaldía de Ubaté informó que está investigando lo sucedido, toda vez que esperan los resultados de la necropsia para emitir una respuesta formal.

