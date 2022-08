Gustavo Petro radicará mensaje de urgencia ante la Cámara de Representantes para tramitar la Reforma Tributaria

El Presidente Gustavo Petro junto al ministro de defensa Iván Velásquez, dan rueda de prensa para anunciar los nombre que conformarán la nueva cúpula militar.(Colprensa-Mariano Vimos)

El ministro de Interior, Alfonso Prada, afirmó que el gobierno de Gustavo Petro presentaría esta semana una solicitud a la Cámara de Representantes para que la Reforma Tributaría tenga mensaje de urgencia en el Congreso de la República. Con el fin de que el proyecto sea aprobado antes de diciembre de este año.

“Sí, ya lo puedo confirmar. Habrá mensaje de urgencia para la Reforma Tributaria. La decisión ya la tomó el presidente Gustavo Petro y estaremos comunicándolo en las próximas horas a la Cámara de Representantes”, dijo Prada a la Revista Semana.

El plan es que las comisiones económicas sesionen en llave y que se dé el primer debate entre todos, luego el proyecto de ley de la Reforma Tributaria pasaría a las diferentes plenarias para su análisis y estudio, con lo que se buscaría que sea aprobada antes del fin del 2022.

El nuevo Ejecutivo en cabeza del presidente Gustavo Petro sabe que la Reforma Tributaria será la primera ‘prueba de fuego’ de los partidos que conforman la Coalición de Gobierno.

Sobre lo anterior, Alfonso Prada afirmó que se trabajará con cada bancada para garantizar que el apoyo de los diferentes partidos políticos a fines con el nuevo Ejecutivo sigan apoyándolos.

“Tendré que estar dialogando permanentemente para mantener unida la coalición de Gobierno y eso significa que tenemos un Gobierno de Coalición y vamos a ir consolidándola. Espero que esa consolidación llegué plena a la primera votación que, seguramente, será la votación de la reforma tributaria, del Código Electoral, del estatuto del campesino y otra serie de proyectos”, dijo en la Revista Semana el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Cambios en el proyecto de la Reforma Tributaría

El minHacienda José Antonio Ocampo ha señalado que un pequeño porcentaje de la Reforma Tributaria es la que representa el impuesto a las bebidas azucaras y la comida chatarra y que este tiene que ver más con una petición en materia de políticas públicas de salud. Por la controversia que ha suscitado el tema, Ocampo estaría dispuesto a discutir el este puntos y otros como lo es los impuestos a los dividendos, y la zonas francas.

También incluiría nuevas iniciativas dentro del proyecto de ley de la Reforma Tributaria, como lo es prohibir las transacciones en efectivo mayores a 10 millones de pesos.

José Antonio Ocampo ve necesario dotar de nuevos mecanismos a la DIAN con el fin de tener más control sobre la evasión de impuestos en Colombia, para ello Ocampo colocará un nuevo artículo en la Reforma que evite la evasión de impuestos por compras de vehículos u otros artículos con dinero en efectivo, por lo que se restringiría que estas operaciones sean superiores a 10 millones de pesos, señaló Ocampo en el Tiempo (ET).

Otra de las medidas en contra de la evasión de impuestos que propone el Gobierno Nacional tiene que ver con el IVA y paquetería procedente del exterior cuyo precio sea inferior a 200 dólares, pues se busca establecer que solo este libre de este impuesto los artículos que son fabricados en Estados Unidos, ya que este país tiene con Colombia un Tratado de libre comercio (TLC).

“Es una norma relacionada con los tratados de libre comercio. A partir de ahora, si son productos hechos en Estados Unidos, mantienen el beneficio, pues con este país tenemos un TLC. No obstante, los productos que vienen de EE.UU. por Amazon, pero que son producidos en otros países, no lo tendrán”, señaló Ocampo al ET.

