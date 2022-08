Candidata a contralora: entre presuntos plagios es apoyada por los partidos tradicionales

Plagio SOS denunció que encontró fragmentos idénticos de otros documentos sin citación en el trabajo de grado de María Fernanda Rangel, la abogada rechazó las acusaciones.(Foto: captura de pantalla de tuit de Plagio SOS)

El próximo jueves 18 de agosto en el Congreso se llevará a cabo la elección del contralor general de la República, los partidos tradicionales Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical, quienes suman cerca de 140 votos entre Cámara y Senado, entregaron su apoyo a la candidata a la Contraloría General de la República, María Fernanda Rangel.

En su momento, los partidos tradicionales emitieron un comunicado conjunto apoyando a Rangel. La decisión la tomaron después de tener “un amplio diálogo y varios días de análisis de las hojas de vida y perfiles de los candidatos”. Para los congresistas, la directora de la DIARI es la más indicada para “dirija el máximo Órgano de Control Fiscal de nuestro país, como contralora General de la República”.

Los cuatro movimientos tradicionales destacaron en el documento que Rangel “posee todas las cualidades éticas y morales, y cuenta con una amplia hoja de vida”. De esta forma, si la directora llega a quedar elegida como la próxima contralora le garantizaría a los colombianos que el puesto lo ocupe “una persona plenamente capacitada para velar por el cuidado de los recursos públicos y su adecuada ejecución”.

La abogada hoy se encuentra en medio de un escándalo pro presunto plagio en su tesis de maestría, además es de conocimiento público que su hermano está involucrado con una serie de misteriosas empresas que controlan el botadero de doña Juana desde Panamá.

María Fernanda Rangel encabeza la lista de los nombres favoritos para reemplazar al actual contralor Felipe Córdoba, de quien es cercana y además es su subordina en el órgano de control del Estado.

El senador por la Alianza Verde, Ariel Ávila le indicó a Noticias Uno que, María Fernanda Rangel no tiene las capacidades para ser contralora porque ella no investigó el robo de los recursos de la paz: “Ella maneja la oficina de la DIARI, que es la oficina de las alertas tempranas de inteligencia artificial, y no hizo nada con el robo de los recursos de la paz”, manifestó Ariel Ávila al medio de comunicación.

Respecto al caso de presunto plagio, este fue denunciado por el grupo Plagio SOS, e indican que luego de revisar la tesis de maestría, denunció que encontró fragmentos idénticos de otros documentos sin citación en el trabajo de grado de María Fernanda Rangel, la abogada por su parte rechazó las acusaciones.

La Comisión Accidental para la elección del contralor

Los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Roy Barreras y David Racero, crearon esa comisión para redefinir la lista de los 10 nombres elegibles para el puesto de contralor general. El pasado jueves, 32 congresistas entrevistaron a los aspirantes; sin embargo, una serie de legisladores dieron un paso al costado considerando que no es necesario y “rehacerla es presuntamente irregular y genera riesgos de carácter jurídico”.

Esas fueron las palabras del senador Humberto de la Calle de la Coalición Centro Esperanza Alianza Verde. A las renuncias a la comisión se sumaron: Lidio García y Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, y Juan Felipe Lemos, de la U.

Las razones tienen que ver con unos rumores adentro del Congreso, pues el querer rehacer la lista tendría que ver con la intención del partido de gobierno de tener un “contralor de bolsillo”. La denuncia la hizo públicamente la congresista Jennifer Pedraza y la persona que figuraría en esa lista sería Julio César Cárdenas Uribe, exvicecontralor general de la República.

