Roy Barreras pidió planeación y prudencia a la ministra de Minas y Energía, por propuesta de importación de gas ante posible desabastecimiento

Roy Barreras, presidente del Senado. FOTO: (Colprensa - Camila Díaz)

El anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, relacionado con que en el gobierno de Gustavo Petro no se firmarán nuevos contratos para la exploración y producción de gas generó mucho revuelo. Más todavía, porque Vélez también afirmó que en caso de que se presente desabastecimiento del producto está la posibilidad de importarlo desde Venezuela.

Uno de los que le respondió a la ministra fue el presidente del Senado, Roy Barreras. Por medio de Twitter, el senador le pidió a Vélez planeación y prudencia.

“Invito a la ministra de Minas a leer a Rodrigo Lara. Mi posición clara la expresé en la Andi. La transición energética es una obligación vital, pero las transiciones son transiciones. No se puede reemplazar el gas de un dia a otro. Planeación y prudencia”, escribió Barreras en la red social.

En cuanto a la invitación a leer a Rodrigo Lara, Barreras se refirió a una columna en Cambio titulado “Con combustibles caros no se puede vivir sabroso”.

Tuit de Roy Barreras.

Otro que le había respondido a Vélez es el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, José Ignacio López, quien comentó que no producir gas en Colombia y comprárselo a Venezuela no mejora en nada las emisiones globales.

“Hacer esto solo trasladaría la producción, la inversión y los empleos de un lado de la frontera a otro. A la atmósfera no le importa si se produce acá o allá, pero Colombia si perdería su autosuficiencia”, dijo.

Para López, la posibilidad de que esto ocurra abre el debate de un aumento del precio del gas en el país. Según Ecopetrol, el costo del gas domiciliario podría triplicarse en caso de que se opte por cesar la exploración y la extracción del combustible en el país.

Importar gas no debe ser el pan A

Sobre lo dicho por la ministra también opinó la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas (Naturgas), Luz Stella Murgas.

“Importar gas de Venezuela no debe ser el plan A. La acción debería ser desarrollar las reservas de gas natural para así garantizar los recursos por mucho más tiempo. No podemos sacrificar la independencia energética que hoy tenemos para retroceder años. El gas no solo es un combustible más limpio, también tiene que ver mucho con la población porque transforma vidas. En estratos 1 y 2 el servicio de gas esta maso menos en 30 mil pesos, si se importa ese servicio el precio se elevaría cinco veces hasta costar 150.000 pesos”, explicó en Blu Radio.

Según la presidenta de Naturgas, Colombia no cuenta con un gasoducto o infraestructura que le permita importar gas, por lo que se tendría que construir una infraestructura que funcione, aunque para ella, no sería lo más viable.

“No existe una infraestructura que permita conectar al tubo desde Maracaibo, Venezuela, para conectar los ductos de gas que tenemos en el país, en ese caso, tocaría hacer un gasoducto para traspasar el servicio. Trabajando el gas natural que tiene Colombia se puede cubrir muchas regiones e, incluso, se podría empezar a exportar gas a otros países. Desde el punto de vista practica no va a hacer una discusión importar gas porque puede llegar a costar 5 a veces más”, dijo.

Factura más costosa

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, hizo una dura advertencia sobre la importación de gas. apuntó que si se terminan los pilotos de fracking el desabastecimiento estaría a la vuelta de la esquina y po eso Colombia debe seguir buscando y produciendo.

A su vez, advirtió que si se importa gas eso triplicaría la factura.

“Si el país tuviera que importar el gas, esa factura de 30.000 pesos sería de 120.000 o 150.000. Sería un impacto para el colombiano de a pie”, indicó en Blu Radio.

