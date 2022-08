“Queremos un Ecopetrol que no sea extractivista”: Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía

BOGOTÁ 11 de agosto. Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. (Presidencia de Colombia)

Irene Vélez Torres, la nueva ministra de ministra y Energía, dice que uno de los roles principales en este Ministerio es que, junto a otros gremios, haya una transición energética sin traumatismos en entre las empresas, el Gobierno Nacional y el consumidor.

“Ya están montados en este tren de las energías renovables, no es un discurso nuevo; no nos estamos inventando la rueda, sino que estamos acelerando este proceso y asegurando que vamos a invertir nuestros recursos en la transición. Este afán es planetario, tenemos el cambio climático que nos está pisando los talones y si no hacemos un gran esfuerzo, la humanidad perece”, señaló Irene Vélez Torres en El Tiempo (ET).

Sobre Ecopetrol, que es una de las empresas que más genera caja al Estado, Irene Vélez señaló que a futuro espera que la compañía sea líder de las energías alternativas en Colombia, “Queremos que no sea extractivista, sino sustentable, amigable con el ambiente, socialmente responsable, líder para mitigar el cambio climático. Ecopetrol no se va a acabar, es una empresa de la que estamos absolutamente orgullosos como colombianos. Se seguirá transformando”, señaló la nueva minMinas.

Vélez ha señalado que la transformación energética se hará de manera paulatina y que no será un cambio radical de la noche a la mañana, pero se busca que en quince años Colombia tenga una economía descarbonizada, con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Los pilares en los que se basara toda la gestión de este Ministerio de Minas tiene que ver con sentar las políticas públicas para desacelerar y desactivar la economía extractivista, dependiente del petróleo, gas y carbón en Colombia.

Uno de los contra que han generado la duda sobre la desactivación paulatina de la economía extractivista es la caja que genera al Estado, a lo que la nueva minMinas ha señalado que de este trabajo de sustituir ese flujo de dinero es un trabajo de todo el gobierno y no solo del Ministerio de Minas y Energía, pues se pretende con el tiempo recibir los mismos ingresos por cuenta del turismo sostenible y la tecnificación del campo.

De igual manera, el presidente Gustavo Petro ha señalado que las concesiones firmadas para las exploraciones se van a respetar. pero que se busca no conceder más, y que la seguridad energética va a depender en buena medida del desarrollo de energías alternativas que se buscarán desarrollar en estos cuatro años de gobierno.

“Vamos a trabajar muy fuertemente en el desarrollo de estas tres energías (hidráulica, eólica y solar). En campaña el Presidente dijo, por ejemplo, que era muy importante construir un instituto de investigación para la transición energética, que no tenemos y estamos valorando si puede ser el Instituto Geológico Nacional, le ampliemos presupuesto y su misión o creamos uno nuevo”, señaló Irene Vélez Torres para ET.

A su vez Vélez señaló que es importante saber cómo se va hacer esa transición a energías limpias y renovables partiendo de la participación de comunidades y los usuarios donde se llevaran a cabo estos planes piloto.

Hay también que evaluar cómo vamos a hacer esa transición y ahí hemos pensado que la participación de actores no solo empresariales, sino otros que están en el sistema; por ejemplo, los usuarios del sistema eléctrico y las comunidades que están en los territorios donde estos proyectos van a tener su realización.

Sobre el fracking, o fractura hidráulica, para la exploración de petróleo, actualmente hay dos pilotos, Platero y Kalé, este último es el único que tiene una licencia ambiental aprobada y se esta revisando jurídicamente para saber qué se puede hacer, ya que este nuevo gobierno se ha mostrado en contra de este procedimiento porque podría atentar no solo a las comunidades sino a las fuentes hídricas del país.

Para el abastecimiento en el país de este tipo de materias primas, se está estudiando la posibilidad que Venezuela provenga a través de unas conexiones con gasoductos ya existentes de las energías derivadas del gas y el petróleo.

Respeto al precio de la gasolina, hasta el momento no prevé que no habrá incrementos inmediatos, pero admite que la situación en esa materia es citica debido al déficit con el que dejó Duque al país: “Es un incendio que tenemos que apagar nosotros y, por esta razón, necesitamos tiempo para generar escenarios adecuados para poder crear las rutas”, señaló a ese medio.

