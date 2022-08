MinHacienda quiere prohibir los pagos en efectivo mayores a $10 millones y así evitar la evasión de impuestos

El entrante ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 2 de agosto, 2022. REUTERS/Vannesa Jiménez

El nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha señalado que no solo está dispuesto a revisar los nuevos impuestos a las bebidas azucaradas, la comida. los dividendos y zonas francas, sino que también incluiría nuevas iniciativas dentro del proyecto de ley de la Reforma Tributaria, como lo es prohibir las transacciones en efectivo mayores a 10 millones de pesos.

Ocampo ve necesario dotar de nuevos mecanismos a la DIAN con el fin de tener más control sobre la evasión de impuestos en Colombia, para ello Ocampo colocará un nuevo artículo en la Reforma que evite la evasión de impuestos por compras de vehículos u otros artículos con dinero en efectivo, por lo que se restringiría que estas operaciones sean superiores a 10 millones de pesos, señaló Ocampo en el Tiempo (ET).

Otra de las medidas en contra de la evasión de impuestos que propone el Gobierno Nacional tiene que ver con el IVA y paquetería procedente del exterior cuyo precio sea inferior a 200 dólares, pues se busca establecer que solo este libre de este impuesto los artículos que son fabricados en Estados Unidos, ya que este país tiene con Colombia un Tratado de libre comercio (TLC).

“Es una norma relacionada con los tratados de libre comercio. A partir de ahora, si son productos hechos en Estados Unidos, mantienen el beneficio, pues con este país tenemos un TLC. No obstante, los productos que vienen de EE.UU. por Amazon, pero que son producidos en otros países, no lo tendrán”, señaló Ocampo al ET.

Cómo va el resto de la Reforma Tributaria en el Congreso

A pesar de las contantes criticas por el gravamen a la comida chatarra y gaseosas (o bebidas azucaradas), Ocampo ha visto que la reforma ha sido bien acogida entre el grueso de la población.

“En general, ha tenido una buena acogida. Hay algunos puntos críticos que son los que han sido objeto de controversia. Tal vez el más importante de ellos es el de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Hemos escuchado comentarios de la opinión pública y también preocupaciones en las reuniones que yo tuve con las comisiones terceras de Cámara y Senado. El segundo punto es el de la tributación de dividendos y el tercero, el de las zonas francas”, dijo Ocampo a ese medio, señalando que en la última reunión que se tuvo con los parlamentarios y sectores económicos fue muy productiva, por lo que se espera que se lleguen a consensos que permitan llevar a buen puerto esta reforma tributaria.

Ocampo no se baja de la cifra de recaudo de 25 billones de pesos, y afirma que que muchos sectores le piden la eliminación de determinados gravamen dentro de la reforma tributaria, pero no le proponen nuevos sectores para imponer impuestos: “¿entonces cuál agrego?. Eso es lo que yo les he dicho a todos los sectores”.

Por otra parte, Ocampo ha señalado que no solo es el Ejecutivo el que espera que la Reforma Tributaria tenga mensaje de urgencia, sino que los presidentes de algunas comisiones y del Senado señalan la importancia de que sea así, para que sea debatido y aprobado lo antes posible, ya que este dependen muchas de las políticas sociales que se quieren implementar durante los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro.

Ocampo considera que la reforma si tiene mucho de progresista, pues busca que quienes más tengan capacidad monetaria aporten más al desarrollo de la sociedad colombiana, por lo cual -según él- esta política económica está dotada con un factor de equidad. Además, señala que sí es estructural en cuanto a la eliminación de excepciones tributarias a las grandes empresas, quienes no necesitan este subsidio del Estado colombiano.

