Nairo Quintana habría extendido su contrato con Arkea Samsic, según medio europeo

Nairo Quintana, líder del Arkea Samsic Foto: Arkea Samsic

Nairo Quintana tendría ya definido su futuro deportivo para el 2023, según dio a conocer el reconocido periodista italiano Ciro Scognamiglio, dice que el colombiano extendió su contrato con el equipo Arkea Samsic, al que pertenece desde inicios del 2020 luego de que dejara atrás 9 temporadas con el Movistar Team.

A través de Twitter, Ciro comentó: “Información @Gazzetta_it -@NairoQuinCo extenderá su contrato con @Arkea_Samsic según nuestras fuentes. Está en la selección francesa desde 2020″. Aunque aún no se conoce por cuánto tiempo podría ser el acuerdo, el propio Nairo ha comentado en diferentes entrevistas después del Tour de Francia, su intención de continuar con la escuadra bretona.

El deseo de Quintana ha sido claro desde siempre, a pesar de los rumores que lo vinculan con el Astana Qazaqstan donde milita su compatriota Miguel Ángel López y el UAE Team Emirates, equipo que acabó pronto con los rumores diciendo que la apuesta ahora mismo es por corredores más jóvenes para las generales de las grandes competencias.

Incluso en una entrevista que brindó recientemente para el Diario Marca, el boyacense aseguró no querer decir qué equipos estuvieron interesados en él a la vez que argumentó el porqué el gustaría quedarse en el Arkea Samsic:

“Por respeto no hago ningún comentario, eso queda en secreto (hubo rumores de Astana y Emirates). Tuve bastantes opciones y les agradezco, pero decidí quedarme en Arkea porque me he sentido bien, me respetan y hemos hecho una gran evolución en el equipo. Hemos ido creciendo y de cara al otro año hay buenos fichajes para ganar y sumar puntos; además de ayudarme a mí en carreras de tres semanas”.

En la misma, Nairo dijo no saber por cuánto tiempo buscaría extender su permanencia en el equipo que dirige el galo Emmanuel Hubert, quien desde hace tres temporadas ha confiado en el talento de Quintana para que se echara la conjunto al hombro hasta llevarlo al World Tour, tal como pasará, posiblemente, en el 2023 y por lo que le darían el visto bueno de continuidad al cafetero de seguir liderando para los siguientes años.

Desde Nairo no se ha confirmado la información, ni desde el equipo, pero todo parece apuntar que la relación entre las dos partes goza de buena salud y miran hacia adelante.

Por ahora el pedalista de Cómbita se alista para disputar la Vuelta a España como el capo del equipo tras hacer una importante presentación en la general del Tour de Francia el pasado julio en donde terminó en la sexta posición.

Está por confirmarse la nómina que acompañará a Nairo en la ronda ibérica, pero se espera que esté rodeado de corredores como Dayer Quintana, Miguel Eduardo Flórez o su escudero de confianza desde siempre, Winner Anacona.

Este año la Vuelta saldrá desde Países Bajos para luego pasar a territorio ibérico, allí se dará una fuerte lucha por el título de la carrera, incluso entre colombianos, pues se prevé que haya una masiva participación de cafeteros como líderes de escuadra, entre ellos Rigoberto Urán, Esteban Chaves (EF Education EasyPost), Sergio Higuita que ya se confirmó como baza del Bora para la general, entre otros.

