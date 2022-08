Impactada ante la tecnología: Shakira recuerda cuando vio por primera vez un celular con cámara

Shakira se sorprende al ver un celular con cámara. Instagram: @shakira

Shakira no deja de ser viral por su trayectoria en el mundo de la música, pero ahora también por su separación con uno de los futbolistas de la FC Barcelona después de más de 10 años de haber estado juntos. Desde hace más de dos meses, la expareja lleva dando de qué hablar en diferentes portales de entretenimiento a nivel nacional e internacional.

La agenda mediática se completa cada semana con una nueva noticia tanto de la cantante como de Piqué. Al instante que realizan una actividad, por más sencilla que parezca, se vuelve tendencia. Es así como la intérprete de ‘Loba’, abre las puertas a que sigan comentando su vida por medio de un video que no tardó de llenarse de comentarios en internet en el que se le ve acercándose a la tecnología por primera vez.

En un video análogo de menos de un minuto de duración recuerda cuando le presentaron, en lo que parece ser un país oriental, uno de los dispositivos más usados por el ser humano en la actualidad: un teléfono celular.

El clip se viralizó en Twitter y Tiktok, con un mismo alcance de audiencia como sucedió en la red social de Instagram. Hasta el momento no se sabe de qué marca es el celular, ni la fecha o lugar exacto en el que fue grabado el borroso y desenfocado, pero inspirador formato de video. Lo que sí es seguro es que la reconocida colombiana ha causado un sinfín de reacciones debido a que hace alrededor de 20 años, como afirman sus seguidores, la mujer se encontraba en una gira cuando fue sorprendida al ver un aparato tan innovador.

Shakira recuerda por medio de un #tbt (throwback thursday) cuando usó y vio por primera vez una cámara de un celular. Instagaram: @shakira

Una señora con rasgos orientales le pregunta a la reconocida artista si se pueden tomar una foto. El gran diferencial de la situación y el hecho que haya causado curiosidad entre los internautas es que no había una cámara profesional, sino sostienen en sus manos un teléfono móvil, algo que para la época en la que se filmó el video no era normal como sucede en la actualidad.

Shakira preguntó: “¿Eso es una cámara, debes estar bromeando?”

Al siguiente segundo, le dicen que efectivamente es una cámara de un celular, por lo que le explican cómo funciona. Shakira, muy emocionada dijo “Tienes que mostrarme”

“No te lo puedo creer, ¡espectacular!”, expresó la talentosa barranquillera.

La gran figura mundial y artista colombiana sostuvo el celular con sus dos manos y lo analizaba, al mismo tiempo que siguió preguntando: “¿Dónde conseguiste esto? ¿Funciona en América, no?”.

Luego de entregar el celular y quedar asombrada por lo que había pasado, otra mujer de rasgos asiáticos les explicó que el aparato también podía grabar videos, por lo que acto seguido, Shakira se asombró mucho más.

Como era de esperarse varios cibernautas no dejaron pasar la oportunidad de recordar la primer vez que tuvieron en sus manos un dispositivo inteligente, así que no dudaron en comentar la publicación de la reconocida compositora: “Shakira viajera en el tiempo. Por Dios, Parece que no envejece”; “La amo, se ve tan natural y tan sencilla”; “Puede decirse que es la primera foto tomada de Shakira con un teléfono”; “En 20 años avanzamos tecnológicamente más que en los últimos 200 una locura en verdad”; “Me pasó lo mismo cuando en una novela coreana en el 2012 vi que hacían videollamadas con el celular, quedé sorprendida, se lo conté a toda mi familia😅”, son algunos de las opiniones destacadas que se pueden leer en Instagram o Tik Tok.

