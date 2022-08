Claudia Bahamón habló acerca de una supuesta cirugía de nariz

Claudia Bahamón respondió si su nariz está operada o no, debido a la ola de comentarios que ha recibido al respecto. Tomada de Instagram @claudiabahamon

Hablar de la belleza de Claudia Bahamón se ha convertido en una constante en las redes sociales, pues en cada una de sus apariciones durante las transmisiones de MasterChef Celebrity, los atuendos que utiliza y los divertidos momentos que vivió detrás de cámaras, la han hecho también ganarse el cariño de los televidentes y sus seguidores.

Adicionalmente, su faceta como modelo le ha servido para destacar en diferentes aspectos como el convertirse en una de las máximas defensoras del medio ambiente.

Sin embargo, algo llamó la atención recientemente de sus millones de seguidores en Instagram, cuando notaron que su nariz tenía un aspecto diferente, motivo por el que decidió salir a desmentir los rumores del presunto retoque que se habría practicado en esta parte del rostro que tanto aqueja a varias personas del común.

Según dijo la modelo, son constantes las preguntas en su perfil sobre este hecho decidió interactuar con sus seguidores para aclarar varios aspectos de su vida profesional y carrera profesional, entre ellos esta duda que surge acerca de si su nariz es natural o tiene algún perfilamiento, ya que en el mundo del entretenimiento es usual que se realicen estas prácticas.

Todo surgió por una publicación de la opita realizó en su cuenta oficial de Instagram, y esto dijo inicialmente: “Algunos me piropean mis ñatas, pero varias personas empiezan a decirme que yo dónde me operé la nariz. Y pues yo no tengo la nariz operada, si no, no me podría hacer esto”, mientras se frota esta zona de su rostro bruscamente.

Adicionalmente, Bahamón aprovechó el espacio para dejar evidencia que uno de sus orificios de la nariz es más angosto que el otro, por lo que se le dificulta respirar en ocasiones: “Si se dan cuenta, este hueco como es que más alargado que este. Este es más abiertico”.

Posteriormente, entre risas, aseguró que dada la cantidad de retos virales que aparecen en redes sociales como Instagram y TikTok, por la forma de sus fosas nasales no ha podido hacerlos, ya que no puede abrirlas muy bien.

La confesión de Claudia Bahamón generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ se encargó de replicar el contenido que ya supera las 38.000 reproducciones con más de 400 likes. Algunos de sus seguidores aprovecharon la publicación para dejarle algunos elogios por su apariencia.

Algunos de los más destacados son: “que mujer más espectacular, divina en todo sentido”; “por Dios esa mujer desde joven ha sido hermosa y ahora está muchísimo mejor, la gente por qué es así”; “ella es hermosa y natural, toda una dama”; “la amo, que espectáculo de mujer”, entre otros.

Cabe mencionar que, en el pasado, la presentadora confesó que se había realizado una mamoplastia de aumento, pero cuando quedó en embarazo tomó la decisión de retirarlas para lucir más natural, ya que tampoco le gusta tener senos muy grandes.

Aquí puede ver el momento en que aclara si tiene o no una cirugía de nariz:

La presentadora aseguró que su nariz es natural y que solamente se trata de un defecto de nacimiento

También ha hablado de la naturalidad de los pezones, debido a que mientras grabó contenido para el reality, siempre le debían tapar esta zona del cuerpo porque en televisión es necesario.

“¿Qué pasa? He lidiado muchos años con mis pezones porque en televisión siempre: -¡Se te ven los pezones, te los tienes que tapar!- ... Y yo al principio vivía muy traumatizada porque decía: -Se ve el pezón, ¡qué vulgaridad!- y de repente un día dije: Es que todos tenemos pezones. -Se te ven los pezones- claro, tengo dos, obvio que se me ven”, expresó.

