Nairo Quintana realiza duro entrenamiento en Boyacá como preparación a la Vuelta España

Nairo Quintana se prepara para la Vuelta España 2022, por las vías de Boyacá. Foto: Arkea Samsic.

El pedalista colombiano, Nairo Quintana, afina sus condiciones de cara a lo que será la Vuelta España 2022, en donde irá después de 3 de años. Su natal Boyacá sigue siendo el epicentro de sus entrenamientos para los retos más importantes del calendario europeo.

Junto al Arkea Samsic, Quintana pretende igualar o mejorar la presentación que ha tenido en el Tour de Francia, siendo uno de los mejores de principio a fin, rememorando sus mejores participaciones del pasado en grandes vueltas. Ahora llegará con la intención de ganar la competencia o bien estar en la podio final.

Tras la ‘Grande Boucle’, el cafetero se dispuso a regresar al país para estar con su familiar y preparar los próximos retos. En sus historias de Instagram Nairo dejó ver su intensivo trabajo en los descensos en aras de llegar con las mejores condiciones a la competencia española.

La Vuelta España se llevará a cabo desde el 19 de agosto hasta el próximo 11 de septiembre, siendo esta la última gran ronda de tres semanas del año, lo que hará que muchos ciclistas vayan en busca de grandes resultados para sus equipos, pues algunos aún dependen de algunos puntos para mantenerse o ascender en la máxima categoría del ciclismo mundial.

El equipo bretón, Arkea Samsic, al que pertenece el boyacense junto a su hermano Dayer, Winner Anacona y Miguel Eduardo Flórez, es uno de los mejores de la temporada, por lo que su ascenso es casi que fijo para el 2023, siendo este uno de los objetivos principales para el que fue contratado Nairo desde el 2020.

Ahora tendrán la posibilidad de ser uno de los protagonistas en la carrera española en donde incluso Nairo ya hizo un análisis sobre lo que será el perfil de la carrera, teniendo en cuenta que habrá dos contrarreloj, modalidad en la que los ciclistas colombianos no suelen destacar, pero en el que Quintana ha logrado desarrollar de manera estratégica con los años.

“La contrarreloj por equipos no es nuestro fuerte, pero intentaremos defendernos bien. Luego la viene la otra contrarreloj que está prácticamente a mitad de la Vuelta a España que no es demasiada larga y se me puede dar bastante bien pensando en la general. Las etapas de montaña, que son parcialmente 10 etapas con final en alto, son buenas para mí”, dijo en un en vivo recientemente, confirmando así su participación en la competencia.

Dentro de los rivales más importantes que tendrá en la carrera estarán algunos colombianos, quienes aún no se han confirmado, pero que posiblemente asistirán a esta cita como Esteban Chaves y Rigoberto Urán ambos del EF Education EasyPost, Miguel Ángel López y Harold Tejada los dos compañeros del Astana Qazaqstan, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), entre otros.

Sin embargo, dentro de los contendores más relevantes están el ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Jai Hindley (Bora Hansgrohe), Joao Almeida (UAE Team Emirates) entre otros como el tres veces campeón de la carrera, Primoz Roglic (Jumbo Visma), quien salió prematuramente del Tour de Francia por una lesión que al parecer, al día de hoy, faltando poco más de una semana para el arranque de La Vuelta, persiste.

