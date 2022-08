Matrícula Cero en Medellín: inicia su reglamentación tras sanción del proyecto por el alcalde Daniel Quintero

Alcalde Daniel Quintero en la firma del acuerdo de Matrícula Cero

En menos de un mes contado a partir del próximo 16 de agosto, es el plazo que se estableció la Alcaldía de Medellín para expedir la reglamentación correspondiente para la convocatoria de Matrícula Cero, con el objetivo de que la primera generación beneficiada sea la que se postule a las ocho universidades del Distrito y del departamento de Antioquia para arrancar los estudios en el primer semestre del próximo año.

Hace un mes, el Concejo aprobó el proyecto y este martes el alcalde Quintero lo sancionó, con lo cual se puede proceder a su reglamentación. Es decir, definir todas las condiciones para la vigencia del acuerdo hasta el año 2032 y cómo se ofrecerán los beneficios a los estudiantes de todos los estratos socioeconómicos, de las tres universidades de la ciudad, las cuatro del departamento y la Universidad Nacional.

Este proceso depende del alcalde, quien delegó la función en Sapiencia. “Vamos a hacer la reglamentación con la participación de todos los actores de la ciudad, habrá espacio para que se manifieste la diversidad, los líderes de las comunas, grupos y organizaciones culturales; habrá espacio para que participe la academia y los concejales y concejalas”, señaló el director de la Agencia de Educación, Carlos Chaparro.

Sin embargo, se espera que sea un proceso expedito, para que los primeros beneficiados de este programa que ya ha beneficiado a 41.000 estudiantes y se extiende con el acuerdo, tenga su entrada en vigencia para el mes de octubre, cuando inician las matrículas. El objetivo es que en la próxima década haya más de 500.000 beneficiarios para lo que se estableció una proyección financiera de 2,9 billones de pesos.

“No es que la Matrícula Cero sea gratuita y no es que no valga, sí cuesta, pero es una inversión que hacemos en ustedes porque creemos en ustedes. Cada aporte o apoyo que se hace es un aporte para el futuro de la ciudad y de eso se trata la sociedad, de que todos invertimos en el activo más poderoso que tenemos que es la juventud, las niñas y los niños de la ciudad y esto se convierte en el espíritu que permite transformar realmente la sociedad”, aseguró el alcalde Quintero Calle tras la sanción.

El proyecto junto con la unificación de los fondos de la gratuidad en la educación cubre a los estudiantes de las tres instituciones de educación de Medellín; ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia, y a las de carácter Departamental, como lo son la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y la IU Digital; y su vez la Universidad Nacional de Colombia.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, el proyecto como se plantea en la ciudad, busca eliminar barreras de acceso a la educación superior incluso dentro del mismo programa como se ha implementado a nivel nacional. Pues en la capital antioqueña se estableció que el 30 % de los cupos estarán destinados a personas trans y no binarias, tendrán un periodo de residencia demostrable de seis meses y un año en caso de créditos condonables.

Además, se amplió el rango de edad para personas mayores a los 28 años y no se discrimina a ninguna población ni cobertura de estratos socioeconómicos. Igualmente, busca brindar sostenimiento a la población vulnerable, con los gastos de material académico, transporte y alimentación.

Para impedir que los estudiantes deserten, se garantiza el pago de derechos pecuniarios, según explicó el alcalde Quintero, porque en casos superan los 500.000 pesos y no se tengan que retirar por no tener dinero con qué pagar. “Debemos garantizar que el estudio en Colombia sea gratuito, que paguen los derechos pecuniarios”, fue el llamado del mandatario al presidente Petro.

