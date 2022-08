María José Pizarro, quién es y por qué fue la encargada de ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro

Por qué María José Pizarro lloró al colocarle la banda presidencial a Gustavo Petro | FOTO: Colprensa / Camila Díaz

Una de las curiosidades de la posesión y traspaso del mando al nuevo jefe de Estado, Gustavo Petro, fue la imposición de la banda presidencial al mandatario nacional. Algo que por tradición debe hacer el presidente del Senado, en este caso Roy Barreras, pero en cambio de eso el congresista llamó a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

“Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas, pero que gracias a usted (Gustavo Petro) que encarnó esa voluntad, se retomó el cause. Senadora María José Pizarro”, señaló Roy Barreras.

En ese momento en la transmisión institucional se vio cuando la senadora se acercó sorprendida a la tarima principal y Roy Barrera inició la imposición de la banda presidencial, para que luego María José Pizarro, profundamente conmovida, como se ve en la grabación, termino este acto protocolario.

Luego el nuevo jefe de Estado y la senadora se abrazaron, mientras el presidente del Senado, Roy Barreras; y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, aplaudían este encuentro.

Un acto lleno de simbolismo

Para muchos es desconocido el motivo de la emotividad de la senadora María José Pizarro en la imposición de la banda presidencial. Todo tiene que ver con que la política es una de las hijas del líder y excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19) Carlos Pizarro Leongómez.

Carlos Pizarro Leongómez después de la desmovilización del M-19, se presentó como candidato presidencial para el periodo 1990-1994, altamente custodiado por el importante número de amenazas en su contra. El 26 de abril de 1990 Pizarro tomó un vuelo a Barranquilla, en la aeronave se logró colar Gerardo Gutiérrez Uribe alias “Jerry”, quien sacó del baño una ametralladora y disparo al líder político, muriendo por los impactos horas más tarde en la clínica Santa Rosa de la Caja Nacional de Previsión Social.

Algunos medios de comunicación dijeron en su momento que Carlos Pizarro Leongómez gozaba de buena favorabilidad en los comicios para la presidencia, por lo que se llega a afirmar que el asesinato en su contra era para evitar su llegada a la Casa de Nariño.

Por lo anterior es que toma simbolismo el acto de la hija de Carlos Pizarro, María José, de colocarle la banda presidencial a un líder de izquierda y un exmiembro del M-19, Gustavo Petro. Un sueño truncado para el máximo excomandante del Movimiento 19 de Abril por culpa de la violencia del narcotráfico y de la política de los años noventas.

En Blu Radio, María José Pizarro habló de cómo la tomó por sorpresa la invitación de Roy Barreras:

“Me enteré ahí mismo realmente. Roy Barreras me había citado el día anterior a la Plaza Bolívar, pero me dijo, por favor, ven para para cuadrar unas cosas de logística. Cuando llegué me dij: ‘tengo que ensayar el tema de de la banda, ven me acompañas’. Lo acompañé, pensé que era más una casualidad allí. Yo hice de de presidente, él colocó la banda, o sea, lo hizo más como él iba a hacerlo junto con la gente de protocolo. Bueno, me despedí y y al otro día, para mi sorpresa, él tuvo ese inmenso gesto de reconocimiento conmigo, como mujer en la política, como madre, también como hija de esta historia como hija de mi padre así que la verdad estaba profundamente conmovida”, dijo a ese medio.

Allí también señaló que producto del proceso de paz del Estado con el M-19 se llegó a una paz que hizo posible que exmimbros del Movimiento 19 de Abril llegaran a la política y hasta la presidencia, como es el caso de Gustavo Petro.

