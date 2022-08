La paz total de Gustavo Petro: Iván Cepeda aseguró que quieren atender el problema de una manera global

Senator Ivan Cepeda, holding a sign reading "Total peace", and senator Pablo Catatumbo attend the opening of the new session of Colombia's congress ahead of the inauguration of leftist President-elect Gustavo Petro, in Bogota, Colombia July 20, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

El senador de Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha sido uno de los políticos del país que se ha abanderado de la posibilidad de que Colombia logre la paz absoluta mediante los acuerdos y el diálogo, incluso, en la primera semana de trabajo del nuevo legislativo escogido como parte de la mesa directiva de la Comisión de Paz y Posconflicto, que estará compuesta por 38 congresistas.

“Vamos a trabajar por la paz del país, con la política de paz total del gobierno”, anotó Cepeda cuando fue elegido por el colectivo para ocupar este cargo al interior del legislativo.

Recordemos, además, que el senador ha sido uno de los grandes defensores de anteriores acuerdos e hizo como puente de diálogo en su momento entre las extintas Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Teniendo como presente esto, también es uno de los representantes del nuevo gobierno que promueve lo que el movimiento de izquierda ha llamado “paz total”, en este sentido el senador habló con El Tiempo y explicó el propósito de esta propuesta y la visión que se tiene si se logra concretar en los próximos 4 años.

“Es un modelo de hacer la paz, subsanando limitaciones de modelos anteriores acumulados, pero recogiendo lecciones aprendidas. Cambiar esa práctica de hacer diálogos y negociaciones de carácter sucesivo, primero con un grupo guerrillero, continuar con otro, y después ver cómo resolver las otras expresiones de violencia”, anotó para el medio nacional.

En esta misma línea, Cepeda aseguró que esto es importante hacer una diferenciación entre los grupos armados, pues, por un lado, se encuentran las guerrillas, que surgen como un tipo de subversión política y que buscan exigir un cambio desde los estatales; y por otro, los grupos que se crearon alrededor del crimen organizado y que tienen nexos con el narcotráfico y la minería y legal.

“En el primer caso, se trata de un camino que ya se ha recorrido en numerosas oportunidades, el de la negociación política. Con los segundos, ligados al narcotráfico y a la minería ilegal, se trata de buscar que se acojan a la justicia mediante acercamientos. Unos diálogos, que no son negociación, para acogerse a la justicia”, aclaró el congresista, que agregó que pese a que son instrumentos diferentes y procesos diferenciados, es importante lograrlo de forma simultánea, pues los anteriores procesos mostraron que de no ser así surgen inevitablemente los grupos disidentes.

“Hay instrumentos legales y procesos distintos. Pero no implica que no puedan ser tratados de manera simultánea, aunque no idéntica. En un caso, el final del conflicto armado, y en otros, la desactivación de organizaciones ligadas al narcotráfico y a otras formas de economía ilegal”, puntualizó.

El senador fue más allá de la paz con actores armados y delincuencia común, pues anotó cuando se le preguntó sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez que la idea no es solo la reconciliación con grupos armados ilegales, sino también, con los grupos políticos que piensan diferentes. Por lo que recordó que envió saludes al exmandatario cuando se reunió con el presidente Iván Duque.

“Yo saludé el encuentro que sostuvieron hace unas semanas el expresidente y exsenador Álvaro Uribe y el presidente electo, Gustavo Petro. Mi intención es que busquemos no solamente la paz del conflicto armado, sino también la paz política”, dijo el congresista de izquierda, quién ha tenido varios enfrentamientos con el líder del Centro Democrático.





