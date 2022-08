Deportivo Cali podría recibir una importante cifra económica en medio de la crisis. Foto: Dimayor

El cuadro vallecaucano afronta una de las crisis más delicadas de su historia, el panorama futbolístico, económico e incluso de hinchada, se convierten en un factor de preocupación para la dirigencia. Ante todo este álgido contexto, surge una luz al final del túnel que podría apaciguar un poco la situación en los próximos días, pues a las arcas verdiblancas llegaría una amplia cantidad de dinero que solventaría algunos pasivos.

En Europa se concluirá el mercado de fichajes en pocas semanas, en el sonajero suenan varios colombianos que cambiarían eventualmente de equipo, entre estos está Jhon Janer Lucumí Bonilla, defensa central que milita en el fútbol belga, específicamente en el KRC Genk, conjunto de la primera división de Bélgica. Lucumí podría salir del plantel en los próximos días y aunque para muchos pasa desapercibido, es una operación que beneficia al Cali.

Cabe resaltar que el Cali tiene aproximadamente un 20 % respecto al beneficio económico que arroje la trasferencia de Lucumí, pues este jugador es canterano verdiblanco y todo el inicio de su carrera se dio en el equipo vallecaucano. En este caso se valora el proceso formativo y en caso de concretarse una operación, en la capital del Valle verían con buenos ojos la llegada del dinero.

En las últimas semanas se ha asociado a Lucumí con el Bologna de Italia, escuadra de la Serie A. La oferta inicial se habría tasado en una cifra cercana a los 8 millones de euros, en caso que el proceso se cumpla, el Deportivo Cali tendría que recibir un monto aproximado a 1.6 millones de euros de la venta total.

El zaguero se formó en la cantera azucarera y partió al fútbol europeo luego del insistente llamado por parte de los belgas, al ‘Glorioso’ arribó en 2016 luego de su paso por distintas categorías menores, mientras que al Genk llegó en 2018 y ha logrado anclarse a la zona defensiva, al punto que ha sido convocado a la Selección Colombia gracias a sus buenas presentaciones.

Crisis azucarera

Tras la salida de Marco Caicedo de la presidencia del equipo, Luis Fernando Mena asumió el cargo, tras su posesión le envío un mensaje de tranquilidad a la hinchada y se comprometió a trabajar por el plantel. Además, logró aclarar la controversia entre Teófilo Gutiérrez y el técnico Mayer Candelo, señalando que todo estaba bien.

Mena fue consultado por el Noticiero 90 Minutos, aquí, expresó que no es cierto que el Deportivo Cali esté quebrado, no obstante, confirmó que el equipo está pasando por una crisis que no desconocen, sin embargo, para él, este es un reto y espera cumplir a cabalidad las expectativas de la hinchada, la cual durante los últimos días se ha mostrado efusiva en la exigencia de resultados.

Mena destacó:

“El Cali no está como dice todo el mundo, nosotros no estamos quebrados, estamos pasando una situación muy dura, en ningún momento se ha desconocido y no la vamos a desconocer. Acepto este reto, soy hombre de retos y estoy convencido que si todos vamos por el mismo lado, vamos a sacarlo adelante. No podemos irnos todos contra todos, porque el barco no se hundió, el barco está a la deriva y si todos trabajamos juntos vamos a empujar este bote y vamos a sacarlo adelante”

