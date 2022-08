El radical cambio de look de Isabella, la hija mayor de Andrea Valdiri

Isabella, la hija mayor de Andrea Valdiri, decidió cambiar de look y este fue el resultado. Tomada de Instagram @andreavaldirisos

Andrea Ospina Valdiri, mejor conocida como Andrea Valdiri, es una bailarina, empresaria e influenciadora de origen barranquillero, que se dio a conocer en 2015 tras su paso por el concurso de belleza Señora Colombia, en el que quedó electa. La mujer, que acabó de cumplir 31 años, es madre de dos niñas: Isabella, de quien se sabe su padre murió, y Adhara, quien se presume es hija de Lowe León, pero oficialmente en el registro aparece, Felipe Saruma.

Isabella es la hija mayor de la bailarina y suele aparecer en algunas ocasiones en las publicaciones que realiza Valdiri en sus redes sociales, como ocurrió en la pasada celebración de cumpleaños y matrimonio de la también empresaria.

Haces algunos días, los nombres de la madre e hija se volvieron tendencia en las diferentes plataformas al conocerse algunas fotografías en las que sus seguidores hicieron un comparativo.

En esta oportunidad, la menor vuelve a ser tendencia por cuenta de la publicación que hizo Andrea Valdiri en sus redes sociales, en la que Isabella se sometió a un cambio de look, sin embargo, nuevamente las dos quedaron muy parecidas.

“Que quede grabado que Isabella Sofía se quiso mochar el pelo”, fueron las palabras que pronunció la barranquillera en sus redes sociales. Posteriormente, diversas cuentas de chismes compartieron las imágenes en las que se ve a la menor en la peluquería, pero no fue hasta el final en el que se apreció el cambio de imagen de la niña.

Mientras Isabella se encontraba al interior de la peluquería fue interrogada para que confesara el motivo por el que quería cambiar su corte de pelo: “es por la natación y por el fútbol … Natación, es porque cuando no traigo gorro se me pega todo el pelo a la cara. Por fútbol, solamente hacerme un moñito ahí y que no se me pegue a la cara”.

La ahora señora Saruma agregó en la publicación las recomendaciones que debió seguir al pie de la letra su estilista, para no cometer ningún error y que la menor no se arrepintiera de su decisión.

“Annie, te entrego a mi hija, cuidado Annie, oíste. Te esperan los de la moto allá abajo Annie, los de la moto ahí en la esquina (…) Nunca nadie se lo había cortado Annie, solamente yo. Nunca nadie le había tocado el pelo a Isa. Como no le crezca, los de la moto hermana. Ojo que tengo los de la moto aquí abajo Annie”.

Mientras le cortaban el pelo a Isabella, su madre aprovechó para jugarle unas cuantas bromas, pues la niña estaba nerviosa porque nadie le había cortado el pelo antes y era la primera vez que tomaba una decisión de este tipo. La menor optó por llevar el cabello a la altura de sus hombros, estilo de corte llamado bob que va completamente simétrico y al cepillado, genera una onda al estilo de la década de los 60.

Aquí puede ver las imágenes del radical cambio de look de la hija mayor de Andrea Valdiri:

La hija mayor de Andrea Valdiri sorprendió a su mamá al decidir que quería cambiar de corte de pelo

Cabe recordar que hace algunas semanas, para su cumpleaños número 31, Andrea Valdiri también decidió cambiar su look dejando la larga cabellera negra en el pasado y se inclinó por llevar un tono chocolate, que acompañó con un flequillo abundante.

